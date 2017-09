Oroscopo del Giorno Venerdì 22 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 22 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi qualcosa di strano ispirerà la tua creatività. Potresti voler provare una nuova forma d’arte o studiare le opere degli innovatori. Il romanticismo e il sesso sono particolarmente importanti per te, Ariete, anche se le insicurezze con il partner potrebbero impedirti di esprimere i tuoi sentimenti.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Le preoccupazioni riguardanti la tua casa o tua madre potrebbero significare che devi affrontare alcune persone piuttosto spiacevoli o inaffidabili. La mancanza di conoscenza potrebbe essere un problema su come affrontare la situazione. Sarebbe una buona idea prepararsi raccogliendo tutti i fatti di cui potresti aver bisogno. Resta concentrato e usa la tua forza interiore per essere al meglio.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti dubitare di un amico stretto. Esamina i suggerimenti ricevuti e accerta i fatti reali prima di trarre le tue conclusioni. E’ probabile che molte delle informazioni siano sbagliate. La tua immaginazione sta volando in alto, quindi potresti voler provare a scrivere o a disegnare.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Le questioni sui soldi possono sembrare vaghe oggi, Cancro. L’incertezza su come gestire i tuoi affari potrebbe peggiorare per tutto il giorno. Pianificare il futuro immediato potrebbe anche essere difficile. Potresti aspettare alcuni fondi che potrebbero non arrivare ancora. Tieniti occupato. Non si può correre, l’ossessione non ti fa bene.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le difficoltà nella famiglia possono farti giocare con l’idea di muoverti o almeno fare alcuni cambiamenti nella tua vita. Qualcuno vicino a te non è stato sincero con te e ti senti anche un pò giù. Non prendere decisioni oggi. Non è il momento. Attendi finché non sarai in uno stato d’animo più positivo e ottimista.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua intuizione e immaginazione stanno funzionando ad un livello molto alto oggi, e potresti essere ispirato a scrivere. Tuttavia, non è probabile che tu abbia abbastanza idee o informazioni per mettere effettivamente la penna sulla carta. Non c’è fretta. Prenditi un pò di tempo per permettere che le idee si cristallizzino.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Ci possono essere dubbi sul risultato di un progetto che significa molto per te. Può comportare problemi finanziari o manca il supporto da parte di altri che è necessario per completarlo. I tuoi dubbi sono probabilmente non fondati, Bilancia, ma non fa male cercare quello che ti serve altrove. E’ un ritardo temporaneo. Tutti i segni indicano il successo.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: La tua mente potrebbe essere in una lotta di potere che ha causato litigi tra i tuoi amici, mettendoti in una posizione scomoda. Potresti arrabbiarti. Pensa a qualcos’altro finché non ti calmi e riprendi la tua prospettiva.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Divertimenti e fantasie su terre lontane e luoghi esotici potrebbero farti pensare di lasciare tutto e andare via per un pò. Di solito non sei impulsivo, Sagittario, ma oggi ti senti inquieto. Se non hai obblighi e, se il tempo lo consente, sperimenta un cambiamento di scenario. Tutti abbiamo bisogno di cambiare aria di tanto in tanto.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️ TOP: Le richieste improvvise sulle tue risorse da parte degli altri potrebbero farti sentire usato. Si può chiedere un prestito. I tuoi dubbi sulla capacità della persona di rimborsare potrebbero essere in conflitto con la tua simpatia a causa della situazione. La tua intuizione è buona oggi, Capricorno, quindi usala per leggere i veri motivi di coloro che chiedono favori. Concedi solo quello che ritenete appropriato.



ACQUARIO ⭐️ TOP: La malinconia potrebbe causare preoccupazioni per gli amici, per la famiglia e per il tuo partner. Nei giorni come questo, è meglio gettarti nel lavoro e nei progetti che ami. Anche se non ti senti in grado di socializzare, la compagnia degli altri potrà rianimare la tua mente.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi, ti senti strano. Probabilmente non sei malato, ma puoi essere stanco. Potresti anche soffrire di dolori e dolori vaghi che sono più probabilmente legati allo stress. Prenditi la giornata e rilassati. Immergiti in una vasca e leggi un libro. La tua immaginazione sta lavorando e devi avere la mente fuori dal tuo malessere. I romanzi possono essere la tua scommessa migliore!