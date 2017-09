Oroscopo del Giorno Sabato 23 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 23 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Le persone oggi possono bombardare in un modo che ti farà ritirare nel tuo guscio protettivo. Ora il tuo umorismo sarcastico è esattamente quello di cui hai bisogno per ferire qualsiasi ego gonfio e superficiale.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi c’è un sacco di combustibile per il tuo fuoco, quindi dovresti cogliere l’occasione per andare avanti verso i tuoi obiettivi. La connessione con gli altri è un aspetto importante della giornata. Fai del tuo meglio per lavorare con persone simili a te.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente è occupata da un continuo ronzio oggi, Gemelli. Mantieni le cose leggere. Non essere troppo concentrato nei dettagli. Potresti tendere a preoccuparti dei risultati, ma la verità è che le cose funzioneranno abbastanza bene se mantieni una visione chiara dei tuoi obiettivi. Come si arriva non è così importante come dove si vuole andare.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei in cima al mondo oggi, Cancro, come dovresti essere. Sei sulla strada giusta per conquistare un dominio che una volta ritenevi impossibile. Rimani forte e assertivo. Questo è un ottimo momento per te, ma non un momento per concentrarti troppo su una cosa in particolare. Assicurati di tenere aperte tutte le opzioni.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Salta a bordo presto oggi, Leone, o rimarrai indietro. Se ti siedi e aspetti che qualcuno ti faccia un invito, probabilmente resterai a piedi. La chiave adesso è fare il primo passo. Questo è un bel giorno per prendere l’iniziativa e andare ovunque la marea ti porti.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi sentire un pò di conflitto nel tuo mondo oggi, specialmente quando si tratta di emozioni, Vergine. Tieni presente che la tua percezione di una controversia può danneggiare il risultato finale. È possibile ottenere una prospettiva meravigliosa quando allarghi i tuoi orizzonti a cose completamente nuove.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Forse oggi è difficile prendere una decisione su qualsiasi cosa. Cerca di non essere troppo coinvolto nei pettegolezzi che ti circondano. Oggi la gente può parlare un pò, ma quello che ti dovrebbe preoccupare è la sostanza. Vuoi risultati e azioni, non informazioni e promesse.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei pronto a saltare come un uccello, Scorpione. Quando la prossima raffica di vento si avvicinerà, volerai e porterai la tua bella presenza in tutto il mondo. Sentiti libero di raggiungere ogni angolo del mondo. Oggi c’è un’enorme sensazione nell’aria che dà impulso alle tue emozioni.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sarai attirato in molte direzioni oggi, Sagittario. Potrebbe essere come se fossi in un negozio di caramelle con solo un euro e tutto ti sembra delizioso. Fai attenzione a non andare in troppe direzioni contemporaneamente e non seguire nessuna di esse. Se sei bloccato e non sai quale direzione prendere, ritirati dalla situazione e passa un pò di tempo da solo. Tu sei migliore da solo.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Lascia che i tuoi amici sappiano quanto significano per te. È importante mostrare il tuo apprezzamento alle persone che ti circondano. C’è una sensazione espansiva nel tuo cuore che brillerà. Condividi il tuo sorriso e non puoi sbagliare.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: È importante comunicare oggi i tuoi sentimenti, Acquario. Tu tendi a tenerli dentro e aspettare che si accumulino e esplodano come un vulcano. I blocchi emotivi stanno impedendo a nuove energie di entrare. Di che cosa devi dire alle persone che hanno bisogno di sapere come ti senti.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Questo è un giorno fantastico per te, Pesci, quindi approfitta di ogni momento. Puoi compiere una quantità enorme di cose diverse contemporaneamente. Gli altri saranno ispirati dai tuoi miracoli. Sei una superstar!