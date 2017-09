Oroscopo del Giorno Lunedì 25 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 25 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Buone notizie relative ai soldi potrebbero farti pensare alla tua casa. Potresti voler fare una nuova pittura o aggiungere piccoli tocchi decorativi come un pianoforte. Potresti anche desiderare di acquistare alcuni mobili nuovi. Questo promette un sacco di divertimento, Ariete!



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una visita da un parente o da un vicino all’inizio della giornata potrebbe metterti in un fantastico stato d’animo. Forse questa persona ha alcune notizie interessanti, parole incoraggianti o forse un regalo. Ascoltala e goditi il momento Toro, ma fai attenzione ai pettegolezzi. In serata, esci e fai una passeggiata in città!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’ispirazione e l’immaginazione stanno aumentando oggi. Potresti provare un progetto artistico di qualche genere. Potresti essere piacevolmente sorpreso dai risultati. Anche la tua intuizione è alta e la tua comprensione nei confronti delle persone che ti circondano è notevolmente aumentata. Non aver paura di agire di istinto. Questo è uno di quei giorni in cui non dovrebbe vincere la razionalità e la logica!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti senti particolarmente socievole oggi, Cancro. Sei sempre un compagno di vita simpatico, ma oggi più che mai il tuo entusiasmo è alto. La gente vuole godere della tua amicizia. Puoi anche avere alcune informazioni interessanti che tutti vogliono sentire.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Alcune incomprensioni potrebbero causare confusione in casa, Leone. Potresti anche avere un’ispirazione artistica, forse un nuovo progetto che potrebbe essere molto importante per te. Potrebbe essere importante per la tua carriera o per aprirti a nuove opportunità.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Gli eventi sociali di oggi potrebbero metterti in contatto con alcune persone affascinanti. Una nuova conoscenza potrebbe diventare in futuro un’amicizia stretta. La conversazione dovrebbe essere stimolante. Tutte le informazioni raccolte potrebbero servire per un lungo periodo di tempo.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️TOP: Ti piace generalmente pensare a te stesso come una persona pratica e con i piedi per terra, Bilancia. Oggi potresti dipendere dall’intuizione più del solito. Le persone intorno a te potrebbero agire in modo particolare e la tua comprensione potrebbe darti suggerimenti sulle loro vere motivazioni e su come affrontarle. Segui il tuo cuore!



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Oggi sembra che tutti siano di cattivo umore! Per fortuna gli eventi sociali possono mantenerti occupato. Potresti stabilire dei contatti preziosi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo calore, la sensibilità e la comprensione nei tuoi rapporti con quelli che ti interessano sono aumentati, Sagittario. Dovresti sentirti particolarmente bene, perché la tua salute è buona. Vuoi uscire e essere sociale con amici e familiari.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le questioni di romanticismo, amore e matrimonio dovrebbero andare molto bene per te oggi, Capricorno. Dovresti sentirti particolarmente caldo e appagante. Assicurati prima di parlare, di esprimere i tuoi pensieri nel modo giusto. C’è il pericolo che il tuo partner possa interpretare erroneamente le tue parole.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La comunicazione tra te e un membro della famiglia potrebbe essere difficile oggi. Il tuo calore e la tua comprensione potrebbero dare a questa persona il coraggio di dirti cosa gli passa per la mente. Potresti sentirti avventuroso oggi.. Divertiti!

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Una lettera, una telefonata, o forse una visita potrebbe arrivare da un amante o da un amico stretto che porta notizie interessanti. Le tue energie creative stanno venendo a galla Pesci, perciò potresti voler provare a scrivere, suonare, disegnare o dipingere. Potresti inviare alcune lettere, fare un sacco di telefonate o tanti brevi viaggi nel tuo quartiere, forse nelle biblioteche o nelle librerie.