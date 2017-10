Oroscopo del Giorno Domenica 1 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 1 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Alcuni lavori sull’infrastruttura della tua casa potrebbero essere necessari oggi. L’impianto idraulico o l’elettricità potrebbero dare problemi, ma sarai contento quando le riparazioni saranno finite. La tua casa probabilmente funzionerà in modo più efficiente. Per questo motivo è meglio non cercare di eseguire le riparazioni da solo. Anche se sei abbastanza esperto in questo settore, chiama un professionista.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcuni progetti creativi potrebbero richiedere molto tempo oggi. Potresti canalizzare non solo la tua mente ma anche il tuo fisico nel lavoro. Probabilmente sarai così preso da quello che stai facendo, che avrai difficoltà a tornare nel mondo reale. Non importa. Probabilmente sarai soddisfatti dei risultati.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: I valori di famiglia che hai abbracciato potrebbero essere contestati oggi. Potresti considerare alcuni amici come la tua vera famiglia, o pensare che una casa non convenzionale funzioni meglio di quella tradizionale. Non lasciare che le preoccupazioni dei parenti ti facciano indietreggiare.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Alcuni libri che trovi affascinanti cambieranno la tua vita in modo sottile. Quello che stai imparando potrebbe diventare parte del tuo essere. Vorresti leggere tutto ciò che riguarda la psiche del soggetto.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Di solito ti fidi dei tuoi istinti sul denaro, ma oggi devi credere ancora più nel tuo senso finanziario. Idee non convenzionali potrebbero aumentare il tuo reddito. Mentre i tuoi istinti potrebbero dirti di si, la tua logica potrebbe dirti no.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un amico o un gruppo potrebbe trasformare non solo la tua personalità, ma anche la tua vita. Le modifiche potrebbero arrivare ad un livello molto profondo. Potresti essere sorpreso, ma non essere sconvolto. Tutti cambiano. Per te questa trasformazione sarà positiva. Potresti non averlo pianificato, ma sta succedendo.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai pensando di cambiare lavoro o intraprendere una nuova professione? Se non l’hai considerato, una nuova opportunità ti potrà sorprendere. Puoi provare una carriera dietro le quinte come la banca o una professione molto pubblica come la recitazione.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Una trasformazione radicale della tua routine quotidiana è sicuramente nell’aria. Puoi decidere di ottenere una laurea avanzata o di trasferirti in un paese straniero. Anche per uno avventuroso come te, questo particolare cambiamento potrebbe sembrare coraggioso. Non preoccuparti. Segui il tuo cuore. Tali opportunità si presentano spesso solo una volta nella vita!



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: I tuoi valori potrebbero essere attaccati. Forse qualcuno collegato al tuo lavoro sta facendo cose che ti sembrano non etiche e non vuoi associarti con lui o con lei. Qualunque cosa deciderai, vuoi essere sicuro che sia la cosa giusta per te.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Forse tu e il tuo partner avete bisogno di comunicare di più. Condividi le tue preoccupazioni, alcuni piani per il futuro che sono un pò diversi da quello che di solito fai. Fai uno sforzo.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Le aree più oscure del tuo lavoro potrebbe avere la tua attenzione oggi. Ciò potrebbe comportare una ricerca approfondita. Potrebbero avvenire intense conversazioni su queste questioni. Non essere sorpreso da niente.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Sei attualmente coinvolto in un’impresa creativa con un collega? Se è così, aspetta che una spinta di energia sia diretta a completare quel progetto. In serata, programma una data con un partner romantico.