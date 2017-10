Oroscopo del Giorno Lunedì 2 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 2 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se hai bisogno di fare un serio lavoro investigativo, oggi è il giorno giusto. Il tuo potere di concentrazione è più forti del normale e sei interessato a scoprire ciò che c’è sotto la superficie. Se sospetti le azioni di un’altra persona, sarebbe una buona giornata per chiamarla. Assicurati che entrambi siate onesti.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti sentirai forte oggi, quindi usa questa energia per cominciare grandi progetti e andare avanti. Sei sicuramente il capo di tutto quello con cui entri in contatto. Ma le persone non amano i leader arroganti. Non pensare che qualcuno è sbagliato solo perché non è d’accordo con il tuo punto di vista.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: È possibile ottenere molte cose oggi. L’energia è molto intensa. Fai attenzione a non manipolare gli altri. Nessuno vuole essere schiavizzato. La gente ti risentirà anche se le tue intenzioni sono buone (e hai ragione).



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Prendi il controllo delle tue decisioni oggi. La gente potrebbe dirti quale direzione prendere e quale scelta è la migliore per te, ma sei solo tu a saperlo meglio. Hai la mappa che ti serve nascosta in tasca. Usala.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Probabilmente avrai delle esperienze intense oggi. Quindi cos’altro vuoi di nuovo? Collabora con le persone ad un livello di intensità forte e crea forti legami che dureranno nel tempo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai una enorme quantità di vitalità fisica oggi, quindi usala in modo costruttivo. Ascolta più da vicino le cose che ti circondano: la gente, la musica, le parole, e anche gli uccelli. Abbraccia una sensazione di unione con le persone e i luoghi che ti circondano.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Ci sono importanti lezioni da imparare oggi, quindi ascoltale attentamente. Capirai ora che forse sei quello che ha bisogno di fare un pò di crescita interiore. C’è qualcosa di importante da imparare da tutti.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Oggi sembra una giornata piuttosto aggressiva. Le cose potrebbero riscaldarsi abbastanza, quindi preparati ad esplosioni di energia intensa proveniente da altri. Sei molto più sensibile di quanto ti aspetti.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La forza può non essere una parte consueta della tua natura. Prendi il controllo delle tue azioni e responsabilità per le conseguenze. Utilizza questo giorno per costruire la tua fiducia e agire con certezza in tutti i tuoi rapporti.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi hai una grande quantità di potere, quindi sfruttala con saggezza. Non ricorrere alle tattiche di scuola secondaria. Crea amici, non nemici. Usa la tua forza e le capacità di leadership per aiutare gli altri e no per remare contro. Le cose potrebbero diventare piuttosto calde e il vulcano potrebbe esplodere.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Fai un’immersione profonda in te stesso oggi. Porta più del tuo spirito nel tuo universo. Vai oggi più in profondità invece di galleggiare in superficie. Sarai ricompensato da ciò che scoprirai. Un commento può portare ad una conversazione straordinaria.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Le tue parole hanno un enorme impatto oggi, quindi pensa prima di parlare. È facile far male ai sentimenti degli altri se non li prendi in considerazione. Prova ad essere prudente in qualsiasi conversazione telefonica e verifica sempre che quello che hai fatto è chiaro, specialmente quando dai indicazioni. Vai oggi più in profondità invece di galleggiare in superficie. Le persone si apriranno con voi.