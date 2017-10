Oroscopo del Giorno Giovedì 5 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 5 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️TOP: Le emozioni del cuore potrebbero non essere particolarmente forti e questa situazione peggiorerà quando scoprirai che le persone sono insensibili alla tua situazione. Questo non è un buon momento per affidarsi agli altri. Indossa la tua armatura protettiva prima di uscire dalla porta.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La nebbia è finalmente sparita e ora si riesce a vedere chiaramente. Assicurati di essere sveglio e attento, perché le porte stanno per aprirsi. Hai la capacità di prendere il comando, specialmente quando si tratta di questioni di amore. La tua creatività è forte e condurrà la giornata senza sforzo.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Soffia su una candela e esprimi un desiderio. Vedi la fiamma come simbolo della trasformazione e della passione dentro di te. Il tuo cuore può sentirsi inquieto. La fiamma oscilla come conseguenza del vento che passa. Il momento giusto è adesso.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Questo è un buon momento per te. Puoi disperatamente cercare di tenere le mura portanti in modo che l’intera struttura non cada. Ti senti responsabile di tenere insieme tutto nel tuo mondo.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: E’ necessario prendere in considerazione alcune cose fuori dal tuo cammino, comprese le persone. Non aver paura di agire. Le azioni parleranno più forte delle parole. Se ti senti come se il tempo stesse volando troppo in fretta, ripeti il calendario e godeti ogni momento.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi il tuo comportamento può sembrare piuttosto primordiale e animalesco, ma questo è un bene. Scopri dove ti porta questo istinto. La passione è il carburante che illumina il tuo fuoco. Non negarti questa fiamma interna. Vai avanti con i tuoi sogni, soprattutto nell’amore.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti chiederti: “Perché io?”. Per qualche motivo sembra che ognuno di voi abbia esattamente quello che vuole. Forse sei solo troppo esigente. I tuoi standard sono alti e questo va bene. È facile raggiungere piccoli obiettivi. Hai scelto la montagna più grande da scalare. Sii paziente.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Disegna la tua forza dentro te. Non esiste un’altra persona come te, perciò abituati a questo e vai avanti nel modo in cui solo tu puoi. C’è una grande quantità di coraggio nel tuo cuore che ti chiede di assumerti rischi che potresti non aver mai considerato. Ci sono opportunità che aspettano te e nessun altro.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: In un primo momento potrai essere stupito da un approccio aggressivo di qualcuno, ma poi vedrai che in realtà, potrai imparare qualcosa di importante da questa persona. Studia questo modo di fare le cose e cerca di capire che bisogna adottare un metodo assertivo per avere successo. Questo è particolarmente vero in tema di amore.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Oggi può essere difficile stare fermo, specialmente nelle questioni del cuore. Anche se il tuo approccio all’amore è aggressivo, in realtà comprende anche tenerezza e sensibilità.



ACQUARIO ⭐️ TOP: Puoi essere infastidito dai commenti di altre persone. Troverai il loro comportamento scortese. Puoi rompere le tue normali buone maniere e cominciare ad affrontare le persone che ti circondano. Fai attenzione ad esporre il tuo comportamento con gli altri.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Prendi l’iniziativa. Hai molte idee fantastiche. La cosa più difficile per te adesso è scegliere cosa fare prima. Le attività che impegnano la tua creatività e la tua sensibilità, ora sono più attraenti. Sappi essere coraggioso.