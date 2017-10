Osteria Antica Pesa, il miglior Ristorante Italiano di Doha

A noi italiani non piace solo mangiare, ma piace farlo bene e soprattutto con stile! Siamo famosi in tutto il mondo per la nostra cucina. Riusciamo a prendere tutti per la gola anche i palati più raffinati, siamo fatti così, a noi piace stupire! E allora se siete all’estero per vacanza o per lavoro non importa, che ne so…in Qatar, e volete assaggiare l’alta cucina italiana, dovreste dirigervi all’Osteria Antica Pesa, a Doha.

Questa famosa Osteria è stata aperta, a Roma, nel 1922, dalla famiglia Panella. Il locale si chiama così, perché, nella capitale (in via Garibaldi), dove sorge la struttura, c’era il posto di dogana dove lo Stato Pontificio riscuoteva le tasse sul grano. Prima che fosse costruito il Ristorante, nell’800, c’era solo un piccolo punto di ristoro per i contadini. Oggi, a dirigere questo locale, che si può trovare anche a New York, c’è Francesco, la quarta generazione di questa famiglia di ristoratori, che continua a portare in alto non solo il nome della sua famiglia ma anche quella della nostra cucina.

Il ristorante si trova all’interno del Marsa Malaz Kempinski Hotel e serve piatti davvero particolari. Non solo le tradizionali ricette della cucina romana come Spaghettoni Cacio e Pepe, Penne all’arrabbiata, ma anche pietanze inusuali come l’Orecchia di Elefante, Carpaccio di Manzo Wagyu con vinaigrette o l’Uovo Perfetto. E i dolci? Beh, non può mancare il tiramisù alla panna, crostata all’albicocca e il trio di cannoli. Cosa volete di più?

Un tripudio di bontà culinaria in una cornice a dir poco spettacolare. Costo dell’operazione? Sicuramente tanto, più di quanto possiate mai immaginare. Ma, in fondo, che cos’è il buon cibo se non un apostrofo rosa tra le parole ‘Buon e Appetito‘?