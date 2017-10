Pantone 2018: i colori uomo dell’Autunno/Inverno 2017/18

Pantone lancia le nuances per la stagione fredda

Tanti i colori che il noto istituto del colore Pantone 2018 ha riservato per la moda uomo autunno/inverno di questa stagione. Per la prima volta l’autorevole istituto, ha realizzato ben due palette: una basata sulle sfilate di New York e l’altra, la novità, su quelle di Londra. E ora, al posto dei soliti 10 colori, ne abbiamo addirittura 19. Scopriamo meglio quali sono..

Cominciamo dalle tonalità neutre grazie alle quali è possibile realizzare tantissime tipologie di look uomo. Tra le tinte che costituiscono la palette di New York troviamo il Butterum, una sorta di color camel effetto biscotto, insieme all’Autumn Maple, che è più scuro e aranciato, e il Neutral Grey, un grigio medio adatto a tutti. Per quanto riguarda la selezione londinese invece, tra i colori neutri compaiono Toast, Copper Tan e Otter che seguono tutti la scia del camel.

Tra le tinte più forti largo spazio al Grenadine, un bel rosso acceso, al Ballet Slipper, un rosa delicato, all’azzurro cielo Marina e al verde Golden Lime. Dalla London fashion week sono state selezionate delle cromie praticamente simili e rispettivamente rispondono al nome di Flame Scarlet, Primrose Pink, Blue Bell e Golden Olive alle quali si aggiunge il Lemon Curry: un giallo che ricorda l’omonima spezia.

E nel mondo delle cromie scure spuntano dalla palette di New York il bordeaux intenso Tawny Port, Navy Peony e Shaded Spruce; mentre da Londra arrivano il viola Royal Lilac e, ancora una volta, il blu scuro Navy Peony.

Ora sta a voi creare l’outfit più glamour. Buon divertimento!