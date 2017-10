Lamborghini Aventador S Roadster: nuova dimensione al piacere di guida

La Lamborghini Aventador S Roadster vista al Salone di Francoforte, è una vettura a cielo aperto che aggiunge una nuova dimensione al piacere di guida. Unica roadster supersportiva con motore V12 in posizione centrale posteriore, ha un retrotreno che esibisce linee nettamente diverse rispetto alla versione Coupé.

L’hard top si collega alla parte posteriore grazie a 2 pinne che si estendono fino al cofano motore in una combinazione di nero lucido, colore della carrozzeria e lamelle in carbonio in nero opaco. Opzionale è disponibile anche una versione con lamelle trasparenti per rivelare il motore V12.

La carrozzeria, color Blu Aegir, contrasta con specchietti retrovisori e telaio del parabrezza rifiniti in fibra di carbonio lucida, come la parte inferiore della vettura, inclusi paraurti anteriori e posteriori, minigonne laterali, prese d’aria e bocchette, in fibra di carbonio a vista.

L’alettone posteriore attivo ottimizza l’equilibrio aerodinamico a seconda della velocità e della modalità di guida selezionata: STRADA, SPORT, CORSA e la nuova modalità EGO.

Il motore V12 da 6,5 litri eroga 740 CV e una coppia di 690 Nm a 5.500 giri/min. valori che consentono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 350 km/h.

Cinque le configurazioni per gli interni, in pelle e Alcantara mono e bicolore, con varie opzioni per cuciture e finiture. A questi si aggiunge il programma Ad Personam, riservato a coloro che desiderano personalizzare ulteriormente la propria Aventador S Roadster.

All’interno, il quadro strumenti digitale con display TFT può essere personalizzato in base alle preferenze del conducente, mentre il sistema Apple CarPlay è fornito di serie.

La Lamborghini Aventador S Roadster sarà disponibile sui mercati a partire da febbraio 2018 ad un prezzo di 313.666 euro tasse escluse.