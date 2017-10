Oroscopo del Giorno Lunedì 9 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 9 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’intensità dovrebbe aumentare intorno a un problema riguardante l’amore. Ci sarà un pò di attrito. Purtroppo, questa tensione può essere inevitabile. Cercate di non essere risucchiato in un pozzo senza fondo.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Lascia che il tuo cuore brilli. L’amore ti circonda come una bella nuvola rosa e tu non puoi fare a meno di attirare le persone. Infondi il tuo romanticismo ad un livello superiore con qualcuno davvero speciale stasera. Scoprirai che tutto quello che dai ti torna indietro dieci volte.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è un’enorme quantità di energia nell’aria che dovrai sfruttare. Potresti essere un fan della dieta che “inizia domani”. Quando poi arriva domani e c’è un’enorme pizza davanti a te, improvvisamente la dieta comincia ancora una volta “domani”. Usa la potente energia di oggi per uscire da questa abitudine e fare un vero cambiamento nella tua vita.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Anche se non ti consideri uno scrittore, oggi per qualche motivo può essere difficile scrivere anche le parole più semplici. Non farti sconvolgere. Utilizza questa giornata per leggere le opere di altre persone e visitare i musei per trarre ispirazione.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’azione dovrebbe essere la tua priorità principale, soprattutto quando si tratta di amore e romanticismo. Una volta capito quello che vuoi, è improbabile che ti fermerai finché non lo otterrai. Il tuo potere è forte ed estremo.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una sorpresa nell’amore e nei sentimenti sta arrivando. Qualcosa di nuovo sta crescendo, ma in realtà questo è il risultato di cose che hai messo in movimento da tanto tempo. Sii aperto ad abbracciare il tremendo flusso d’amore e di bellezza che sta arrivando.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Sii più consapevole del tuo aspetto personale. Assicurati che il tuo abbigliamento sia appropriato alle persone con cui ti trovi e alla situazione in cui sei. Potresti essere esortato ad entrare in un negozio di moda oggi per aggiornare il tuo guardaroba.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Scopri cosa sta arrivando, soprattutto se ha a che fare con l’amore e i sentimenti. Potresti essere come una mosca su un ramo di un albero, controllando attentamente la bella ragnatela ai tuoi piedi. Sei tentato di passare sui filamenti setosi, ma quando metti giù un piede, resterai aggrovigliato, forse per sempre.



SAGITTARIO ⭐️ TOP: Il tuo cuore può essere ferito da disgrazie che ti hanno colpito. Non continuare a ricordare i vecchi tempi passati. È tempo di andare avanti. Il tuo cuore è desideroso di iniziare qualcosa di nuovo e di portare l’avventura nella tua vita. Utilizza le tue emozioni come un carburante per il futuro invece che per i ricordi del passato.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei pieno di gioia! C’è un’ondata enorme d’amore che viene nella tua direzione. Tutto ciò che coinvolge il romanticismo potrebbe essere portato agli estremi. Oggi bisogna solo preoccuparsi per il rilancio.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Invece di trascinare qualcosa di vecchio, stanco e consumato, perché non avviare qualcosa di nuovo? Indirizza tua energia verso qualcosa di più promettente.



PESCI ⭐️ TOP: Gli impegni sociali saranno la tua grazia salvifica. Senza di essi, potresti essere confuso e triste. In qualche forma, ti verrà chiesto di fare alcune importanti trasformazioni. Questi cambiamenti sono lenti, ma sono importanti e hanno bisogno di essere affrontati.