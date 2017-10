Borse Gucci Autunno/Inverno 2017-18: dettagli unici

L’inverno glamour firmato Gucci

Esclusiva. Sofisticata. Preziosa. La nuova collezione di Borse Gucci Autunno/Inverno 2017-18 lascia letteralmente senza parole. Una linea scandita da creazioni in forme classiche e sofisticate, impreziosite da dettagli unici.

La proposta per la stagione fredda premia come sempre borse a tracolla, a mano e a spalla in pellami molto pregiati, articoli matelassè o in rettile, ma anche modelli con borchie a forma di animali più particolari.

Partiamo però dalla linea a tracolla che ospita alcune delle creazioni più caratteristiche. I modelli della linea Bamboo con iconico manico in legno, hanno tracolla con fascia Web bicolore oppure tracolla a catena più elegante. Tante le versioni disponibili tra cui in pelle opaca, struzzo o in rettile con patta di chiusura. Non mancano poi le borse in velluto a fiori, modelli con appliques di grandi dimensioni cui si alternano varianti senza inserti dalla superficie trapuntata in nuances come il blu, il malva, il bordeaux e il più classico nero.

La linea di borse a mano invece, comprende modelli dallo stile molto sofisticato, a cominciare dalle handbag con cornice stampata e serratura in metallo, con manico Bamboo e tracolla in maglia metallica dorata. Da non perdere quelle in cuoio con inserti di borchie a forma di animali, dalle farfalle alle api e alle teste di tigre; mentre alle amanti di uno stile romantico sono dedicate le creazioni con appliques di farfalle di grandi dimensioni in pelle, tono su tono.

Per finire le borse a spalla più chic a cominciare dagli zaini, che quest’anno sono previsti con le stesse borchie a forma di animali dei modelli a mano. Nella linea di shoulder bag meritano un posto sul podio quelle della nuova serie Queen Margareth: borse bianche e nere con applicazione a farfalla sulla serratura.