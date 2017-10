Oroscopo del Giorno Venerdì 13 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 13 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Troppe feste potrebbero farti sentire un pò sotto tono. Il cibo e la bevande potrebbero essere stati consumati in grande quantità e oggi dovresti mangiare piatti semplici, ma nutrienti. Una passeggiata veloce o una lezione di yoga potrebbero essere proprio ciò di cui hai bisogno.

TORO ⭐️⭐️ TOP: Anche amici e amanti possono trarre vantaggio dalla tua buona natura. Alcuni potrebbero chiederti favori. Altri potrebbero usarti per alleviare i loro problemi. Se non li puoi evitare, dovresti imparare a dire: “Ti aiuterò più tardi!” Puoi essere solo in un posto alla volta, e ci sono solo 24 ore in un giorno.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: I membri della famiglia oggi potrebbero chiederti più aiuto di quanto tu sia disposto a dare. Assicurati di restare calmo e concentrato in modo da poter decidere quali difficoltà sono più urgenti e devono essere affrontate in primo luogo. Non aver paura di comunicare agli altri la tua decisione.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi trascorrere del tempo per aiutare un fratello o un vicino a prepararsi per un viaggio. Oppure, più di una persona potrebbe chiederti consigli su questioni commerciali, documenti legali, investimenti o altre preoccupazioni. Se non puoi aiutare tutti oggi non ti preoccupare, c’è sempre domani.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno può avvicinarsi a te parlando di investimenti. Ma ricorda il detto: “Se qualcosa suona troppo bene per essere vero, probabilmente non lo è!” Se sei interessato a ciò che questa persona ha da dire, aspetta qualche giorno e poi controlla i dati oggettivi. Devi sempre essere cauto!

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi potresti sentirti in piena energia fisica. Hai molta energia, ma non è una buona idea scalare le montagne, correre maratone o nuotare a lungo. Se non ritrovi un pò te stesso, potresti essere esaurito nel pomeriggio.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Le responsabilità possono pesare oggi. Forse hai promesso aiuto a qualcuno, ma non hai il tempo e l’energia per farlo subito. Non aver paura di dire la verità a questa persona. Potete lavorare insieme a qualcosa che crea una situazione di vincita o vittoria in modo che il tuo amico ottenga l’aiuto necessario e non ti odi. Un pò di ingegno è tutto ciò che serve!

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un enorme ondata di energia creativa per un progetto affascinante potrebbe colpirti oggi. L’ispirazione potrebbe colpire e tu hai voglia di trasformare l’idea in realtà. Non restare deluso se le tue intuizioni si esauriscono rapidamente. Smetti di lavorare per ora e riprendi più tardi. L’ispirazione tornerà!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi potresti essere sotto l’occhio del ciclone. Forse stai insegnando in una classe, tenendo una conferenza o guidando un gruppo di discussione. Qualunque cosa sia, non essere sorpreso se si alternano tra l’ispirazione e il blocco mentale totale. Fai delle domande. Questo darà loro la possibilità di parlare e comprendere molte cose.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️ TOP: Troppe operazioni da eseguire? Troppe chiamate da fare? Ti sentirai in corsa contro il tempo. Potresti cercare di affrontare le preoccupazioni di carriera mentre pianifichi un viaggio di piacere. Prendi tempo per rilassarti. Vai a vedere un film e dimenticati per un pò di tutto. Non vale la pena diventare pazzo.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Le spese impreviste, forse per le riparazioni di casa, potrebbero richiedere qualche investimento. Ma non preoccuparti, con il tuo buon senso finanziario, sarai in grado di bilanciare nuovamente il tuo budget. La tua dieta nei prossimi giorni potrà includere un sacco di pasta in bianco.

PESCI ⭐️ TOP: La preoccupazione per un compagno potrebbe catapultarti in un umore buio. Il tuo amico non sta interagendo con te molto bene e ti chiederai se questo dipende da te. Ma non è così. Tutti i segni indicano che il problema sono gli affari. Non cercare di costringerlo a condividere queste preoccupazioni con te. Il tuo amico parlerà quando sarà il momento giusto.