Scarpe Autunno/Inverno 2017-18: i modelli femminili must have

Scarpe Autunno/Inverno 2017-18

I modelli must-have della stagione fredda

E’ vero, l’estate e le vacanze sono finite, ma non disperate.. C’è ancora qualche buon motivo per amare le basse temperature. Uno di questi è certamente la scelta delle Scarpe Autunno/Inverno 2017-18, l’oggetto del desiderio a cui ogni donna non può rinunciare.

Quali saranno i modelli più in voga delle Scarpe Autunno/Inverno 2017-18? Niente paura. Ve lo diciamo noi! Ecco i must-have della stagione fredda che non possono assolutamente mancare nei vostri look.

Partiamo dal pezzo forte: gli stivali sopra al ginocchio in tutte le varianti possibili ed immaginabili. Anthony Vaccarello per Saint Laurent li ricopre interamente con cristalli ad un prezzo da capogiro! Ermanno Scervino invece, li propone con dragoni e ricami orientali, mentre quelli di Moschino sono in pelle con stampa “cardboard”, che sembrano effettivamente realizzati con pezzi di cartone. E ancor, stivali che si ispirano ai film noir o destinati a diventare il vero must per tutte le fashion victims: i boots lunari in pelle con dettagli in strass di Chanel.

Ma non mancano i sandali in raso con fibbie gioiello, frange o eccentriche piume per la sera (da indossare rigorosamente senza calze); décolletés con punta affilatissima in tessuto a pois o in pizzo fluorescente; booties ispirati a quelli da montagna con lacci tecnici e dettagli in metallo e quelli super-chic con intarsi in camoscio multicolore.

Stivali in cristalli Swarovski, sandali in raso con piume, décolleté in pizzo fluorescente, booties con intarsi multicolore.. Largo alla fantasia.. La stagione invernale promette outfit per tutti i gusti!