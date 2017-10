Sembikiya Shop: a Tokyo la frutta più cara del mondo

A chi di noi non piace la frutta? Come colazione alla mattina oppure come degna conclusione di un buon pasto. Mele, uva, banane, pesche e anche un po’ di ananas con la panna, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Per gli amanti della frutta, per tutti coloro che non possono vivere senza assaggiare fragole e ciliege, possono dirigersi in Giappone, la mecca della frutta più buona del mondo. Nel paese del Sol Levante, infatti, esiste un negozio che vende la frutta più buona e gustosa dell’intero pianeta. Il suo nome è Sembikiya Shop e si trova a Tokyo.

Appena si mette piede all’interno di questa gioielleria… pardon negozio, ci si ritrova in un’altra dimensione. Questo è l’emporio di frutta più antico del Giappone. Aperto nel 1834, è stato mantenuto per quasi 200 anni dalla stessa famiglia. Un tempo era un semplice negozio di frutta gestito dal samurai Benzo Ohshima. Con il tempo, i discendenti di Benzo pensarono di trasformarlo in un posto d’elite. Adesso esiste una catena di questi Sembikiya Shop, molti dei quali sono concentrati nell’area della capitale nipponica.

In Giappone, l’80-90% di questa frutta viene acquistata per essere regalata. Eh sì, proprio così. E’ tradizione, infatti, regalare frutta costosa per eventi formali come matrimoni, meeting aziendali e visite in ospedale. Da qui si capisce il grande successo di questa attività.

Ma che genere di frutta possiamo trovare all’interno di questa ‘gioielleria del gusto’? Beh, possiamo scegliere Manghi e Meloni a 230 euro il pezzo, Mele Fuji a 15 euro cadauna, arance a 13 euro e Kaki a poco meno di 10 euro. Sembra impossibile ma è così. Questa frutta vale tanto oro quanto pesa, quindi non vi resta che volare in Giappone e riempire il vostro carrello!