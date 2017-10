Oroscopo del Giorno Giovedì 19 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 19 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Oggi probabilmente ti senti tra due fuochi. Sei al centro della tua carriera e non vuoi perdere lo slancio. Allo stesso tempo, ti senti forte e desideri trascorrere più tempo con i tuoi cari. Se solo potresti essere in due posti contemporaneamente! Hai considerato il telelavoro per le prossime settimane? La tua famiglia ti potrebbe divertire.



TORO ⭐️ TOP: L’energia è insolitamente lenta, causando il trascinamento e la tua produttività a soffrire. Non c’è molto da fare. Dai priorità ai compiti in modo da realizzare ciò che deve assolutamente essere fatto. Tutto il resto dovrà aspettare fino a domani. Nel frattempo, prendi energia da una buona alimentazione e una passeggiata veloce.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️TOP: I viaggi probabilmente saranno ingannati in difficoltà meccaniche e ritardi di tutti i tipi. Arriverai alla tua destinazione, ma dovrai essere paziente. Se stai andando all’aeroporto, assicurati di avere con te un libro per rendere l’attesa più sopportabile. Se ti stai solo dirigendo in città, portati la tua musica preferita per mantenere alto lo spirito.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: C’è un’aria di disinformazione e di malintesi oggi, evita i pettegolezzi. Questo potrebbe essere più facile da dire che da fare, visto che tutti gli eventi sociali dei prossimi giorni ti metteranno in contatto costante con le chiacchiere delle persone. Sorridi e annuisci, ma non fare domande più importanti oppure le persone continuano a parlare!



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le visite di amici e familiari saranno tante oggi. Indipendentemente dal fatto che vengano da te o tu vada da loro, trascorrerai una serata piacevole. Questo è esattamente quello di cui hai bisogno dopo la frustrazione di una lunga giornata, fatta di ritardi e difficoltà. Metti tutto dietro di te. Ordina la pizza, riempi i bicchieri e goditi di alcuni meritati momenti di svago.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua energia potrebbe essere bassa oggi, rendendo questo un giorno ideale per leggere o terminare qualsiasi lavoro cartaceo. Non è il massimo, ma almeno non richiede molta energia. Qualsiasi scrittura che devi fare è chiara e fluida. Hai un dono, e oggi è ancora più grande. Dovresti approfittare di questo giorno di buon auspicio.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Oggi ti puoi sentire solo e frustrato. Tutto quello che vuoi è trascorrere una serata tranquilla con il tuo partner, ma non lo troverai da nessuna parte. I piani sono in ritardo e il traffico dell’ora di punta è particolarmente insidioso. I telefoni cellulari non aiutano.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti come se le mura di casa stessero crollando su di te. Non lasciarlo accadere. Fai tutto quello che devi fare per ringiovanire il tuo spirito e la tua motivazione. Potresti essere impantanato in alcune responsabilità o obblighi piuttosto sgradevoli. Fai una pausa dalla routine e esci per la città. Goditi la notte!



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbe essere un giorno strano in quanto è sempre più difficile concentrarsi. Di solito sei efficiente e sincero. Colpa dei pianeta. La loro configurazione è la causa del tuo letargo. Accetta il fatto che non sarai in movimento al tuo solito passo. È possibile compensare il tempo perduto domani.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Tu e la tua persona amata potreste avere difficoltà a connettervi oggi. Sei impegnato con questioni e obblighi personali, mentre l’intenzione è quella di uscire a cena! È frustrante, ma continua a provare. Riuscirai ad unire entrambe le cose!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai uno spirito generoso, ma oggi potresti preoccuparti di esserlo stato troppo. Se hai acquistato un grande regalo per qualcuno, potresti essere preoccupato che non la persona in questione non lo apprezzi. È troppo tardi per restituirlo. Non preoccuparti troppo!

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Sei sempre stato pratico quando si tratta di questioni finanziarie, ma a volte il consumismo può causare un certo stress. Naturalmente vuoi dimostrare alla persona amata quanto sia speciale per te, ma hai bisogno di spendere un sacco di soldi per farlo? Trova un equilibrio. Non hai bisogno di comprarle una macchina. Un piccolo pensiero sarà apprezzato.