Oroscopo del Giorno Venerdì 20 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 20 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti senti particolarmente sensibile. La tua intuizione sta funzionando ad un livello molto alto. E’ molto facile toccare le emozioni degli altri. Tu e il tuo compagno siete particolarmente in sincronia e passerete una serata meravigliosa. Approfitta del momento per parlare di un argomento sensibile che volevi trattare da un pò.

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei in uno stato d’animo divertente e festoso con gli aspetti planetari di oggi. Stasera devi pianificare una casa piena di persone, perché avrai bisogno di gente. Avrai scherzi da fare e aneddoti da passare. I tuoi ospiti apprezzeranno!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questa è una buona giornata per la meditazione. Probabilmente stai cercando di distrarti da problemi irrisolti attraverso lo shopping o il cibo. Prova a prenderti un pò di tempo oggi per pensare a ciò che ti sta davvero preoccupando. Sarebbe un piacere andare fuori e connettersi con la natura. Prova a fare una lunga passeggiata in un parco. E’ molto più probabile che troverai una risposta nella natura piuttosto che al centro commerciale.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua creatività è alle stelle. Probabilmente ti senti ispirato da quello che stai facendo, ami dipingere e scrivere. Trascorri un pò di tempo da solo con la tua musa. Sarete lieti dei risultati.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi concentrarti su un dettaglio nella tua vita personale o professionale che non è tanto importante come pensi. Questo tipo di pensiero ossessivo probabilmente ti impedisce di progredire. Lascialo andare. A volte è necessario sacrificare una battaglia per vincere la guerra.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti con la testa tra le nuvole oggi. Dopo il ritmo frenetico che hai mantenuto al lavoro, la tua mente ha deciso di prendersi un pò di tempo. Cerca di rilassarti e divertirti allo stesso tempo!



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi sentirai persone che non sentivi da molto tempo. Potresti sentirti nostalgico per i bei giorni passati, quando la vita sembrava più semplice e gli amici erano più vicini. Prendi il telefono e fai una chiamata. Il tuo vecchio amico sarà lieto di sentirti.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Cerca di essere paziente nei confronti dei tuoi cari oggi. Un bambino, un amante o un animale domestico ha bisogno di una particolare attenzione e rassicurazione che solo tu gli puoi offrire. Cerca di rendere questa una priorità rispetto agli obblighi professionali. Ricorda che i tuoi cari sono le cose più importanti della tua vita. Quando ne avrai bisogno, ci saranno sempre per te!



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: La tua intuizione è alquanto alta e ti consente di accedere in modo accurato alle speranze e ai sogni degli altri. Questo può essere un pò complicato in una situazione sociale. Qualcuno potrebbe dire una cosa quando invece sai bene che sta pensando a qualcos’altro! Non ti preoccupare troppo dei pensieri delle altre persone.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: È probabile che tu abbia voglia di esercitare la tua immaginazione. Per quanto ti piace la tua professione, non c’è molta possibilità di allargare la tua mente e mostrare il tuo lato creativo. Con un pò di tempo, potresti raccogliere vernici e spazzole, penne e carta, e iniziare un progetto d’arte di qualche tipo.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Questo è un buon giorno per lasciarti andare. Se qualcuno ti ha ferito o deluso, è il momento di perdonare e andare avanti. Di fatto, il tuo cuore ti impedisce di andare avanti. Se le cose dovranno funzionare con questa persona, funzioneranno. Se non lo fanno, vuol dire che doveva andare così.



PESCI ⭐️⭐️ TOP: Resisti all’urgenza di andare a fare shopping oggi. Probabilmente stai facendo acquisti impulsivi. Potresti cercare di riempire un vuoto o di compensare un’altra area della tua vita che non va come desideri. Prova invece a fare una piccola meditazione e portare il vero problema alla luce. Fai una passeggiata o un pò di yoga.