Oroscopo del Giorno Domenica 22 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 22 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire molta pressione da parte delle persone intorno a te che ti inviteranno alle loro feste. Non partecipare se non vuoi. La cosa peggiore è fingere di essere interessato quando in realtà non lo sei.

TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi dovresti sentire un aumento della forza e dell’energia, ma capirai che le altre persone avranno difficoltà a tenere il tuo passo. Fermati e fai una pausa per permettere alle altre persone di recuperare.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Non è il momento di sederti e di lasciare che gli altri prendano il comando. Se vedi qualcosa con cui non sei d’accordo, fai un salto e fatti conoscere. Sei quello che può cambiare il corso degli eventi con la tua voce potente.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se tenti di andare contro corrente oggi, ti sarà difficile raggiungere i tuoi obiettivi. E’ una domenica spendacciona oggi per colpa di Marte, che per settimane ti ha fatto guadagnare ma anche spendere parecchio. Nel pomeriggio: nuove opportunità, affari, incontri, dibattiti.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei in competizione con qualcuno oggi. La battaglia è iniziata e la guerra non finirà finché non avrai affermato con successo la tua posizione vittoriosa come governatore. Difendi il tuo territorio. Se non farai sapere che tu sei il capo, qualcun altro prenderà il tuo posto.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non esitare a immergerti in qualsiasi progetto o situazione adatta alla tua fantasia. La tua fortuna ti farà vincere qualunque gioco che scegli. La felicità è quasi inevitabile. Non aver paura di condividere l’entusiasmo con gli altri. La tua fiducia è incredibilmente ispirante. Gli altri saranno fortunati ad essere nella tua squadra.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Non sparare le cose fuori proporzione oggi. Hai una tendenza a esagerare tutto a un livello tale da perdere completamente il contatto con la realtà della situazione. Potresti inscenare una situazione terribile per suscitare pietà sugli altri. Cerca di farti più amici che nemici.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue emozioni sono dinamiche ed estreme oggi. Sei in grado di controllare ogni azione da intraprendere. Sii consapevole del fatto che è meglio controllare i tuoi sentimenti anziché farti controllare da loro. Questo non significa che li devi ignorare facendo finta che non esistano.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Invece di restringere la tua immaginazione, oggi dovresti espandere l’energia verso l’esterno, verso le persone che ti circondano. Il tuo cuore è attento e sensibile. È tempo di guadagnare un riconoscimento pubblico per la tua lealtà e la tua natura amorosa.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’energia di oggi non potrebbe essere migliore per te. Sta a te dirigere questa energia come nutrimento per la tua anima. C’è molta potenza e forza dietro le tue emozioni. Dovresti assicurarti di portare con sé questa buona sensazione in ogni situazione.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Stasera potresti dover preparare una cena per un grande gruppo. Chiedi a tutti di mettere un pò di soldi e sarai sorpreso dal fantastico capolavoro che puoi creare con una piccola quantità di sforzi. Apparecchia il tavolo con le candele e aggiungi una buona musica come sottofondo.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Basta litigi, è ora di smetterla. Purificati con lo yoga o la meditazione. Sarà piacevole una camminata con gli amici, nulla di particolare, ma vai in un posto interessante in cui potrai fermarti a scattare una foto o a commentarne la bellezza.