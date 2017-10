Oroscopo del Giorno Martedì 24 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 24 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Oggi potresti essere impegnato in una di quelle situazioni in cui dici una cosa e poi invece sei costretto ad una menzogna per difendere il tuo punto di vista. Sei in una posizione molto vulnerabile. Prova a fare del tuo meglio per evitare questa trappola.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Il tuo pensiero è proprio in linea con la dinamica del gruppo oggi e il tuo lavoro sarà estremamente gratificato. Più esprimi i tuoi pensieri al gruppo, più supporto fisico riceverai per il tuo lavoro. Scoprirai che le tue azioni sono diplomatiche e sono in grado di vedere entrambi i lati dei problemi. Le tue decisioni sono giuste ed oneste.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Non importa quante mappe guarderai, la verità è che non sei ancora certo sulla strada da percorrere. Tutti i percorsi sono validi e non desideri perdere nessun punto di vista lungo la strada. Ricorda che questa non è l’ultima volta che sarai in viaggio. È sempre possibile trovare un percorso diverso la prossima volta.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue azioni saranno efficaci oggi. C’è forza nel tuo potere mentale. Non dovresti esitare a dirigere gli altri verso i cammini che sarebbero giusti per loro. Le persone,a differenza tua, potrebbero non essere in grado di trovare la strada giusta pur avendola davanti agli occhi!



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Goditi questa giornata. Le cose diventeranno molto più difficili domani, quindi divertiti prima di andare al lavoro. Se non adotterai un atteggiamento felice, ti potrai sentire seriamente depressi quando vedrai che tutti intorno a te sono allegri e luminosi.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Condividi i tuoi pensieri con coloro che possono aiutarti ad eseguirli oggi. Se hai qualcosa che deve essere spostato, non cercare di farlo da solo. Le risorse sono disponibili. Tutto quello che devi fare è chiedere!



BILANCIA⭐️⭐️⭐️TOP: Cerca di non essere troppo insistente nel tentativo di penetrare nel cuore di tutti oggi. Goditi i piaceri semplici che sono liberi. Non considerare le cose intorno a te come fastidi. Sono proprio quelle che ti possono insegnare tanto.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Nell’aria c’è un’energia veloce che suggerisce un cambiamento drammatico di qualche tipo nella tua vita. Le cose potrebbero non andare così bene per te se non riesci a notare le opportunità che hai intorno. Considera i modi in cui organizzare il futuro. I tempi buoni non dureranno per sempre.



SAGITTARIO ⭐️ TOP: La tua mente può giocarti un brutto tiro oggi, quindi non sarà utile fidarti completamente delle tue percezioni. Prendi in considerazione altri metodi per risolvere i problemi.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei pronto per essere attratto da cose vivaci ed emozionanti oggi. Le attività più drammatiche e dinamiche sono quelle con cui sarai più a tuo agio. Se sei in una situazione noiosa, pensa a come ti puoi divertire. Lancia una frecciatina nella conversazione per vedere come reagiscono le persone.

PESCI ⭐️⭐️ TOP:Potresti dover prendere provvedimenti oggi per difendere la tua posizione. Ti potrà sembrare come se il bullo della scuola ti stesse chiedendo soldi per il pranzo. Non dare niente senza prima lottare. Il bullo è altrettanto spaventato di te come tu di lui.