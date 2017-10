Oroscopo del Giorno Domenica 29 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 29 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: La tua immagine riflessa potrebbe essere un problema difficile per te. Forse hai dipinto un falso quadro di te ultimamente. Quando ti guardi in uno specchio, potresti vedere una persona molto diversa da quella che vedono le altre persone. Questo conflitto può metterti in alcune situazioni scomode.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La realtà è una cosa molto spaventosa da affrontare. L’ultima cosa che vuoi fare è essere serio. Ma stai trovando difficile ottenere soddisfazione dal tuo mondo di fantasia. I tuoi sogni ti invitano, ma hai paura di cedere a quella tentazione perché ti senti un forte senso del dovere verso le altre persone.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Il tuo forte senso di indipendenza e di fiducia in te stesso può minacciare le altre persone. Questo è uno di quei giorni in cui ti puoi sentire un pò male, poiché la tua personalità si scontra con il comportamento degli altri.



CANCRO ⭐️ TOP: Potresti sentirti come un mediatore tra due fuochi, o potresti essere un guerriero che ha bisogno di una mediazione. Il grande problema oggi è che da un lato la tua energia potrebbe essere legata ai fatti, mentre dall’altra potrebbe essere legata a una prospettiva più ampia, non necessariamente realistica. I fatti potrebbero ritorcersi in tutte le direzioni a seconda di quale strada imbocchi.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Fai attenzione a non prendere tutto come un reato personale. Le azioni sconsiderate ti possono danneggiare emotivamente. Finché sarai in grado di mantenere una prospettiva sana sulla situazione, capirai che molti dei comportamenti che ti sconvolgono provengono da insicurezze di qualcun altro,e no per colpa tua.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tensione può essere frustrante da gestire. Purtroppo, ci sono atteggiamenti irrealistici che rendono difficile per le altre persone vedere semplicemente le cose. Potresti scoprire che il meglio che puoi fare è fare un passo alla volta.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Può sorgere tra gli amici molta tensione quando ti senti improvvisamente come una terza ruota ignorata. Fai quello che puoi per rimanere su argomenti a cui tutti possono contribuire in modo uguale. Rimanere uniti è fondamentale. Insieme sei un alleato estremamente potente, mentre sei diviso in uno dei nemici peggiori dell’altro.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo spirito vivo e fantasioso è in sintonia con gli altri. La necessità di una coscienza mondana è diventata più evidente per te con il passare del tempo. I tuoi sogni possono essere irrealistici. Qualcuno potrebbe provare a scoppiare la tua bolla, quindi fai attenzione. Non perdere di vista i tuoi obiettivi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Proprio quando si rallenta, le cose cominciano ad andare nella giusta direzione. La tua immaginazione inizia a volare in alto, ma la tua razionalità ostacola il tuo spirito creativo. L’ultima cosa che la tua mente artistica vuole fare è rallentare. Risolvere questo conflitto interiore può essere difficile, ma è possibile. Se queste due parti lavorano insieme, puoi raggiungere entrambi gli obiettivi.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️ TOP: Il tuo senso del gioco potrebbe metterti nei guai. Potrebbe essere difficile per te sapere quanto lontano spingere una situazione. Potresti voler forzare l’altra persona a unirsi al gioco, ma vedrai anche la necessità di essere stabile e serio.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Gadget e nuovi dispositivi che dovrebbero rendere più semplice la realizzazione di determinati compiti possono causare invece maggiore confusione. Sei un sostenitore delle cose fatte in modo classico. Prendi il tuo tempo per adempiere agli obblighi di oggi.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Fai attenzione a non superare il tuo sarcasmo. Alcune persone prendono seriamente le tue osservazioni. Non tutti capiscono il tuo umorismo. Questo potrebbe rendere la comunicazione poco chiara. Non dire la verità, di tutta la verità. Ti sentirai meglio.