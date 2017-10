Oroscopo del Giorno Lunedì 30 Ottobre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 30 Ottobre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti come una lumaca che esce dalla suo guscio. Quando nessuno ti guarda, fai uscire lentamente la testa e le antenne per dare uno sguardo al mondo. Fai attenzione a non abbassare troppo le difese, perché un grande uccello affamato potrebbe essere alla ricerca della cena.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo atteggiamento buffo e generoso è accolto dagli altri. Ci sono anche alcune persone che considerano il tuo comportamento ostentato o arrogante. Ti chiederai come sia possibile, visto che le tue intenzioni sono buone. Sei attento ai sentimenti degli altri. Siediti e parli con le persone una ad una per capire come si sentono.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Appena senti il sapore del successo, arriva qualcosa che ti fa male. Forse un’altra persona è gelosa di te. Non abbatterti per questo. Vai avanti con i tuoi piani.



CANCRO ⭐️ TOP: Per mantenere la pace e l’armonia, è possibile indossare molte maschere diverse. Facendo questo, potresti dimenticare la tua verità interiore e quello in cui credi veramente. L’attrito tra la tua vivace comunicazione esterna e il tuo io interiore può rendere difficile trovare la soluzione che cerchi. Hai le risposte necessarie. Fidati di te stesso.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Il compito successivo per la strada per il successo può essere una pillola difficile da deglutire. Forse si tratta di interagire con qualcuno che non desideri affrontare. Sai che devi adottare una specie di maschera per ottenere ciò che vuoi. Sei sensibile a questo dilemma, e potresti sentirti emotivo a questo proposito.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai deciso di lasciare la fortuna a guardare alla prosperità. È come se fossi legato ad una corda e costantemente dovessi testare i suoi limiti. Purtroppo, potresti colpire un ostacolo e sentire che non puoi andare oltre. I problemi emotivi suggeriscono che non hai tenuto conto dei tuoi sentimenti. È ora di rivalutare il tuo approccio.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti come se stessi facendo tutto il lavoro da solo e se ti distrai per un minuto l’intera casa crollerà. Fai attenzione a mettere un peso così grande su di te. Sei bravo a criticare le azioni delle altre persone, ma forse la persona di cui parlare ora se proprio tu.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È importante rimanere flessibile. La tua mente dice una cosa mentre il tuo cuore un’altra. Quando entrambi acquisiscono libertà, ti conducono in direzioni opposte. Ripeti le decisioni importanti finché il tuo cammino non diventa più chiaro.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti senti emotivamente forte, anche se certe persone non vogliono stare al passo con i tuoi piani. Tu sei il responsabile di te stesso. Anche se potrai lavorare molto duramente, la tua mentalità generale è buona. Dovresti goderti la giornata, indipendentemente dalle circostanze.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️ TOP: Potresti sentire una grande opportunità nell’aria, ma la tua testa è troppo confusa per usufruirne. Forse hai paura che se accetti questa offerta ora, ti mancherà ancora di più. Non ritardare. Il cambiamento è il progresso. Queste opportunità non dureranno per sempre. Smetti di sognare e comincia a fare.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: La tua sensibilità è attraente. Le persone verranno da te per chiedere consigli. Hai una prospettiva solida e pratica, ma sei anche ricettivo e comprensivo. Resta forte e fiducioso in quello in cui credi.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Potresti sentirti come se fossi in corsa per il successo. Il successo può essere misurato in modi diversi. Oggi è importante considerare il tuo successo emozionale e i sentimenti che si inseriscono nella tua vita. Potresti scoprire che il treno sul quale viaggi non è quello giusto. Non aver paura di scendere alla stazione successiva e prenderne un altro.