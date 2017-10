Black Coconut Ash: il Gelato nero più buono del mondo

Tutti amiamo il gelato. Sia in estate che d‘inverno, alla frutta o al cioccolato, con la panna o senza, insomma toglieteci tutto ma lasciateci il gelato! Per gli amanti di questa bontà a misura di cono o coppetta, è nato il gelato nero, chiamato Black Coconut Ash.

E’ stato il must dell’estate, a New York, e presto sbarcherà anche, da noi, in Italia. Tutto è cominciato da una foto scattata a questa perla nera di dolcezza e postata su Instagram. Quello che è successo dopo? Semplice, che tutti i golosi del pianeta sono letteralmente impazziti per lui!

Questo gelato è stato realizzato dalla gelateria newyorkese Morgenstern’s Finest Ice Cream. Il colore nero è stato ottenuto dalla cenere di noce di cocco. Successivamente, da quel che era rimasto, si è estratto il carbone attivo, rimanendo in tema e aggiungendo, alla fine, un po’ di crema al latte di cocco. Il massimo in un’assolata giornata estiva, ma anche in inverno fa la sua figura!

Il gelato nero o per dirla all’inglese (che fa più internazionale), il Black Ice Cream è arrivato fino a Los Angeles in California, nella East Coast. Al Little Damage, ci aggiungono anche le mandorle e il cono è fatto di cioccolato nero. Due varianti per rendere questo prodotto ancora più buono, ancora più appetibile, una vera bomba! Insomma, cambiando gli ordini degli addendi il risultato non cambia, proprio no!

Come tutte le mode che nascono dall’altra parte dell‘Atlantico, anche il gelato nero arriverà presto nelle nostre migliori gelaterie e magari è già qui! Non ci resta che aspettare quindi, e nell’attesa, immaginarci di assaggiare questa rinfrescante delizia, magari in buona compagnia, perché non c’è niente di meglio che gustarci un ottimo gelato e avere, a fianco, la nostra dolce metà!