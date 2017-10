BMW G 310 GS : nuova avventura su strada con Nivola Style

BMW G 310 GS : nuova avventura su strada

Andrea Lazzarini, titolare di Nivola Style Rimini, ci svela i segreti

BMW G 310 GS è puro piacere di guida. Una nuova avventura da vivere in strada. Una moto per attraversare la giungla urbana in libertà e sicurezza. Ma scopriamo tutti i segreti con Andrea Lazzarini, titolare della concessionaria Nivola Style, Concessionario ufficiale BMW Motorrad e Ducati della provincia di Rimini.

Andrea, raccontaci tutti i dettagli di questa moto di successo.

“BMW G 310 GS è una moto robusta, diversa, ma con il design classico che incarna alla perfezione il famoso GS Spirit. La linea laterale, il parabrezza protettivo e la nota ergonomia GS garantiscono un piacere di guida intenso su ogni superficie stradale. E grazie alla particolare disposizione del cilindro, il baricentro è più basso e maggiormente concentrato sulla ruota anteriore, permettendo al pilota di affrontare ogni curva con facilità e precisione.”

E dal punto di vista tecnologico?

“I componenti interni valorizzano tutta la qualità e l’esperienza di BMW Motorrad. Grazie all’efficienza della combustione e al sistema di aria secondaria, G 310 GS è conforme alle severe normative Euro 4. La configurazione del motore garantisce consumi estremamente ridotti e una controllabilità della potenza armoniosa anche ai bassi regimi. I valori di 313 cm³ e 25 kW / 34 CV a 9.500 g/min assicurano tutta e la potenza e l’accelerazione necessarie.”

La corsa della sospensione di 180 mm sulla ruota posteriore, la forcella a steli rovesciati stabile e un cerchio anteriore da 19” assicurano emozioni allo stato puro su ogni superficie. BMW G 310 GS sterza con facilità e precisione nelle strade strette di città come in quelle extraurbane, per un brivido nuovo ogni giorno.

