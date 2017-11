Classifica zodiacale Novembre 2017 Ariete: sesta posizione

Classifica zodiacale Novembre 2017 Ariete stilata da TopLook.

La parola chiave di questo novembre è “osare”. La vostra mente sarà aperta a nuovi stimoli e nuove idee, sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Classifica zodiacale Novembre 2017 Ariete: amore

In amore, le nuove esperienze si riveleranno molto emozionanti. L’opposizione di Marte però, vi porterà a commettere degli errori e ad agire con aggressività. Cercate di calmarvi e di riprendere la vostra serenità.

Classifica zodiacale Novembre 2017 Ariete: lavoro

Nel lavoro: successi, promozioni di carriera e un aumento delle entrate sono previsti per gli inizi del 2018, anche se dovreste già cominciare a notare qualche piccolo giovamento. Non fatevi cogliere da depressioni autunnali con cui avete a che fare di tanto in tanto. Piuttosto riposate e raccogliete le forze per il futuro.