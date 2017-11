Classifica zodiacale Novembre 2017 Bilancia: terza posizione

In amore , vivrete la casa e la famiglia come un paradiso di pace e di armonia in cui rifugiarsi dopo il lavoro quotidiano. A fine mese però, potrà nascere qualche disaccordo nella coppia, probabilmente a causa delle maldicenze di una persona vicina a voi. Se siete single, cercate di fare vita sociale il più possibile. Sprigionerete energia positiva!

