Classifica zodiacale Novembre 2017 Cancro: quinta posizione

In amore : periodi appassionanti, che saprete alternare a momenti romantici. I single non si devono scoraggiare perché presto troveranno l’amore in tempi e circostanze meno attesi.

Durante il mese di novembre godrete di un dinamismo assoluto. Avrete più tempo per voi stessi, quindi fatene buon uso. Regalatevi un po’ di benessere o comprate qualcosa di bello. Fate sport e mantenetevi in forma.