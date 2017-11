Classifica zodiacale Novembre 2017 Gemelli: quarta posizione

Classifica zodiacale Novembre 2017 Gemelli stilata da TopLook.

Novembre premia il dialogo e le relazioni interpersonali. Siete in uno stato d’animo positivo, grazie ai successi nella carriera che riuscirete a trasferire anche in amore.

Classifica zodiacale Novembre 2017 Gemelli: amore

In amore, I single potranno incontrare nuove persone in modo semplice e facile. Vi divertirete, vi godrete avventure e tutti i benefici della vita da single. Attenzione però a non correre il rischio di non riuscire a distinguere una semplice attrazione dall’amore vero.

Classifica zodiacale Novembre 2017 Gemelli: lavoro

Nel lavoro: buoni sviluppi e prospettive di avanzamento di carriera. Con calma e saggezza riuscirete a superare ogni ostacolo.