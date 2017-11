Classifica zodiacale Novembre 2017 Pesci: seconda posizione

Classifica zodiacale Novembre 2017 Pesci stilata da TopLook.

Avrete, in questo mese, tanta energia positiva per quanto riguarda le relazioni. Vi riappacificherete con vecchi nemici e dimenticherete tutti i vostri problemi. Una nuova presenza nella vostra vita vi arricchirà. Le stelle vi stanno portando tante cose belle!

Classifica zodiacale Novembre 2017 Pesci: amore

In amore, sarà un crescendo di passione che vi porterà ad essere attratti verso il partner. Per voi sarà come se l’amore non avesse limiti. I single invece, dovranno attendere la fine del mese, quando Giove in trigono a Nettuno, vi farà entrare in un nuovo ciclo in cui avrete un maggiore controllo sulle vostre emozioni e sui vostri sentimenti.

Classifica zodiacale Novembre 2017 Pesci: lavoro

Riguardo il lavoro, questo è un mese favorevole. Potrebbero arrivare alcuni problemi verso la metà del mese, ma facendo attenzione, riuscirete a non cadere nella trappola.