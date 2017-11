Classifica zodiacale Novembre 2017 Scorpione: prima posizione

Novembre è uno dei periodi più importanti dell’anno per voi. State per raggiungere i vostri obiettivi, ma evitate le situazioni complicate, sia al lavoro che a casa, così come nella vita privata.

Classifica zodiacale Novembre 2017 Scorpione: amore

In amore c’è un buon inizio. Ad essere maggiormente avvantaggiate saranno le coppie, che ritroveranno l’armonia del rapporto a due. Se invece avete delle situazioni in sospeso, anche da anni, saranno progressivamente chiarite. I single dovranno aspettarsi un incontro molto accattivante durante la prima quindicina di novembre.

Classifica zodiacale Novembre 2017 Scorpione: lavoro

In campo professionale lo Scorpione avrà buone occasioni in relazione ai vostri progetti immediati e futuri. Buoni auspici per possibilità di un cambiamento, anche inatteso. Buoni risultati anche per coloro impegnati a scuola, nello studio.