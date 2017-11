Kagga Kamma Nature Reserve: dormire sotte le stelle del Sudafrica

Kagga Kamma Nature Reserve: dormire sotto le stelle del Sudafrica

La Star Suite per le notti più romantiche di sempre

Ogni nazione del mondo è caratterizzata da tante varietà, ma il Sudafrica, che spazia dagli ippopotami del Limpopo River ai pinguini nella zona del Capo, è un paese assolutamente unico. Proprio qui c’è un luogo in cui vivere la magia della natura in tutta la sua pienezza, anche di notte! Benvenuti al Kagga Kamma Nature Reserve: una riserva di 15mila ettari ricavata dalla roccia, in cui trascorrere le notti più romantiche di sempre!

Collocato sulla punta meridionale del continente più affascinante del pianeta, il Sudafrica vanta più paesaggi di quanti ne potrebbero immortalare i teleobiettivi dei fotografi di tutto il mondo. Le sue terre infatti, si estendono dal deserto del Kalahari ai variopinti fiori selvatici primaverili del Namaqualand; dall’imponente Table Mountain a Cape Point fino alla savana brulicante di animali del Kruger National Park.

Oggi però vogliamo soffermarci su uno dei luoghi più sorprendenti del continente, la zona dei monti Cederberg: una distesa desertica di rocce di arenaria impreziosite da incisioni rupestri del popolo San Bushmen, gli abitanti originari. Ci troviamo a tre ore di auto da Cape Town in un’area con 250 chilometri di percorsi durante i quali non è raro incontrare antilopi, zebre e talvolta anche leopardi.

Proprio qui c’è un luogo in cui vivere la magia della natura in tutta la sua pienezza, anche di notte! Benvenuti al Kagga Kamma Nature Reserve: una riserva di 15mila ettari ricavata dalla roccia, in cui trascorrere le notti più romantiche di sempre!

Le suites senza pareti, sono ricavate su ampie porzioni di roccia per vivere questo spettacolo in prima fila, senza essere disturbati da nessuno. Qui non c’è campo per il cellulare né il wi-fi, ma i comfort non mancano: un letto queen size, un bagno, un’area lounge e addirittura una piscina privata. La privacy è assoluta e la riserva molto sicura. In zona infatti non ci sono predatori e niente che possa interferire con il vostro spettacolo.

Un’immersione totale nella natura. Un’esperienza unica per le notti più romantiche di sempre, in cui addormentarsi guardando la Via Lattea prima di risvegliarsi con il canto degli uccelli.