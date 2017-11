Classifica zodiacale Novembre 2017 Capricorno: decima posizione

Classifica zodiacale Novembre 2017 Capricorno stilata da TopLook.

Il mese di Novembre, potrebbe non funzionare correttamente in famiglia. A causa di piccole incomprensioni avrete dei litigi. Fortunatamente vi renderete conto che queste piccolezze non possono rovinare la vostra armonia, quindi risolvetele al più presto. Desiderate un po’ di divertimento da tanto tempo, quindi è il momento giusto per organizzare delle feste!

Classifica zodiacale Novembre Capricorno: amore

In amore inizia per voi una fase di introspezione. Analizzerete i vostri sentimenti e le emozioni. Se siete single, comincia un buon periodo in campo sentimentale. Fate attenzione però a non farvi prendere dal desiderio di trovare subito l’amore perché potrebbe farvi finire tra le braccia del primo venuto.

Classifica zodiacale Novembre Capricorno: lavoro

Riguardo al lavoro, sono in arrivo ottime possibilità. Vedrete accrescere la condizione economica e di conseguenza, migliorerà la vostra posizione sociale.