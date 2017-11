Classifica zodiacale Novembre 2017 Leone: settima posizione

In amore buoni auspici per una convivenza, invece se siete single, vi sentirete pronti a sedurre chiunque.

Le cose che farete durante il mese di novembre potranno influenzare la vostra vita per parecchio tempo. Comincerete ad esaminare l’anno quasi concluso e a considerare che cosa avreste potuto fare diversamente. Non pensateci! La storia non può essere modificata, quindi siate felici del presente.