Classifica zodiacale Novembre 2017 Sagittario: ottava posizione

Classifica zodiacale Novembre 2017 Sagittario stilata da TopLook.

Il Sagittario dovrà rivolgere l’attenzione sul lavoro nel mese di Novembre, per cercare di salvare il salvabile. Non lasciate che niente vi disturbi, nemmeno il tempo libero. Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi.

Classifica zodiacale Novembre Sagittario: amore

In amore, molti Sagittari si sentono prigionieri delle apparenze e dai formalismi. Anche i single più ostinati non potranno opporsi alle influenze di Venere e non riusciranno ad evitare avventure e romanticismo.

Classifica zodiacale Novembre Sagittario: lavoro

Riguardo al lavoro, novembre vi darà la serenità necessaria per prendere decisioni importanti che comporteranno anche un certo rischio, ma che andranno a buon fine.