Classifica zodiacale Novembre 2017 Toro: undicesima posizione

In amore , nella prima quindicina del mese, potreste avere delle incomprensioni nella coppia, soprattutto in quelle nate da poco. Tutto vi sembrerà molto complicato. Spegnete il cellulare e godetevi dei momenti intimi con il vostro partner senza essere disturbati. Ne avete bisogno. Ai single invece, le stelle indicano un prossimo incontro che presto si trasformerà in un’intensa e passionale storia d’amore

