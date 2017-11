Classifica zodiacale Novembre 2017 Vergine: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Novembre 2017 Vergine stilata da TopLook.

Per i segni di Terra, novembre sarà un mese pieno di imprevisti, oltre a situazioni a dir poco ingarbugliate e alcuni disturbi cronici che torneranno a galla. Passate più tempo con le persone della famiglia, in questo modo potrete dimenticare i problemi sul lavoro e godervi solo l’armonia.

Classifica zodiacale Novembre Vergine: amore

In amore si prospetta un periodo positivo e un’atmosfera abbastanza serena per coloro che vivono in coppia. Se siete single, Marte vi incoraggerà a combattere per ciò che vi sta a cuore.

Classifica zodiacale Novembre Vergine: lavoro

Riguardo al lavoro, sono in arrivo cambiamenti e miglioramenti delle vostre attività. Per alcuni di voi ci potrebbe essere anche un cambio di residenza in seguito ad una richiesta di trasferimento che avete già presentato tempo fa.