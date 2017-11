Lg Signature : la linea al top di gamma nella tecnologia

LG Signature : il top di gamma nella tecnologia

Prodotti di lusso a prezzi da capogiro

Una bella notizia per tutti gli amanti del lusso che, forse, un pensierino potrebbero farcelo! E’ arrivata in Italia LG Signature , la serie hi-tech con prezzi da fuoriserie.

Una linea di 4 prodotti top di gamma che vola verso lidi qualitativi fuori dall’ordinario. E il prezzo, ovviamente, segue questa parabola! Ma scopriamo meglio di che cosa si tratta.

Cominciamo dai due Oled Tv W7: televisori sottilissimi (2,57mm) da appendere al muro. La definizione è di 4K e non mancano l’Active HDR e il Dolby Vision per garantire colori saturi e neri profondi. Tutti i dati scorrono attraverso una fascia fino ad una scatoletta, facile da nascondere all’interno di un mobile. Per l’audio c’è una soundbar Dolby Atmos, che indirizza i singoli suoni in più direzioni. Disponibili in 2 versioni: la più piccola, da 65 pollici, costa 6.999 euro; la maggiore, da 77, svetta a 19.999 euro.

Si prosegue poi con il Frigorifero Touch, un monolite a doppia porta in acciaio sia dentro che fuori. La tecnologia Instaview permette di vedere all’interno con un semplice tocco sulla superficie vetrata esterna. Utile il sistema Auto Open Door: premendo con il piede un sensore posto sotto l’anta del frigorifero, la porta si aprirà e una volta che ci allontaniamo, si richiuderà da sola. Il prezzo? 9.999 euro.

Terzo esponente dell’eccellenza firmata Lg è la Lavasciuga 3 in 1. La portata di 12 chilogrammi è comandata tramite un display touch e la base terrena nasconde un cassetto o meglio, una seconda lavatrice con capacità di 2 kg, al prezzo di 4.999 euro.

Ultimo, ma non per importanza, il purificatore d’aria che segnala il livello di polveri sottili, il grado di inquinamento e la presenza di aria pura. Un prodotto silenziosissimo in vendita a 1.900 euro.