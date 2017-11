Oroscopo del Giorno Venerdì 3 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 3 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: I piani per stare insieme con gli amici stasera potrebbero essere ritardati dalle responsabilità. Non ti fermeranno, ma sara in ritardo. Qualcuno vicino a te potrebbe sentirsi un pò giù e aver bisogno di una spalla su cui piangere. Cerca di far perdere a questa persona le sue insicurezze!



TORO ⭐️⭐️ TOP: Potresti dover lavorare solo un pò più duro per fare soldi adesso. Ciò potrebbe comportare l’inserimento di un tempo supplementare su un compito, o semplicemente significa che bisogna fare qualche viaggio extra. Rilassati e lascia che le cose vadano da sole, e le idee inizieranno a tornare.



GEMELLI ⭐️ TOP: Un ritardo nella ricezione di un certo tipo potrebbe accadere oggi. Questo potrebbe essere deludente, ma non lasciarti sopraffare.Questo non è il giorno giusto per eseguire contratti legali o per iniziare una vacanza. È un ottimo giorno per prendersi cura di compiti quotidiani. Resta impegnato!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La depressione delle notizie sullo stato dell’economia mondiale o sul mercato azionario potrebbe farti sentire un pò giù e avere preoccupazioni sul futuro finanziario. Non ti preoccupare. L’economia mondiale è in buona forma e dovresti esserlo anche tu. Non credere a tutto quello che leggi o senti.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Un amico stretto o un partner romantico potrebbero non sembrare comunicativi oggi e potresti chiederti se questa persona si prenderà ancora cura di te. Lui o lei sta vivendo alcune difficoltà, forse che coinvolgono il denaro. Ascolta se il tuo amico vuole parlare, ma altrimenti basta essere presente. Questo è ciò che è importante.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Complice Venere in seconda Casa, l’oggetto o l’indumento visto in vetrina ti colpirà! Bel pomeriggio, specie per chi è nel business e conclude felicemente un affare e per chi, avendo preso ferie, se la spassa in qualche città d’arte o lungo percorsi naturalistici.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi gli amici stretti, un partner d’amore o i bambini possono apparire in un silenzio tranquillo e malinconico. Ti potresti chiedere se hai fatto qualcosa per causarlo, ma probabilmente ha molto poco a che fare con te, se non niente. Le responsabilità potrebbero pesare su tutti, compreso te. L’unica risposta è quella di entrare e occuparsi dell’attività!



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le responsabilità di casa possono aumentare notevolmente oggi. Ti sentirai molto meglio se ti prenderai cura di qualunque cosa devi fare e poi ti concedi il piacere di uscire a festeggiare. Vai a guardare un film o meglio ancora, ad assistere ad un concerto.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Affrettati ed aspetta è la frase di oggi. Una visita da un vicino amico, un partner d’amore o un collega potrebbe essere in ritardo, forse a causa di qualcosa inerente al denaro. Sei intrappolato in attesa e non puoi andare da nessuna parte. A volte in occasioni come queste, è meglio distrarsi. Trova qualcosa da fare e il tempo passerà più velocemente.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Hai fatto bene finanziariamente, ma potresti sentirti scoraggiato. Sembra che dovrai continuare a lavorare più duramente per mantenere il ritmo. Oggi potrebbe essere necessario lavorare molto, ma otterrai i risultati desiderati. Domani sarà tutto più facile.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti sembri terribile e forse vorresti cambiare il tuo aspetto: comprare alcuni vestiti nuovi e fare un allenamento. Queste attività ti fanno sentire bene e aumenterai la fiducia in te stesso. La tua immagine di sé è proporzionale al tuo stato d’animo. Potresti semplicemente sentirti un pò giù.



PESCI ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti sentirti non amato, anche se non c’è ragione reale per esserlo. Le tue relazioni dovrebbero essere abbastanza forti, ma i tuoi bioritmi sono bassi e non avrai fiducia in te stesso. Telefona ad un amico e esci con lui. Andate a fare shopping o a vedere un film. Alla fine della giornata ti sentirai meglio!