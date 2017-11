Louis Vuitton X Supreme: collaborazione esclusiva in edizione limitata

Louis Vuitton X Supreme: una collaborazione esclusiva in edizione limitata

La collezione di abbigliamento e accessori uomo Louis Vuitton X Supreme presentata a Parigi, è finalmente arrivata negli stores in edizione limitata!

Ma cominciamo dall’inizio. Per chi non lo sapesse, Louis Vuitton e Supreme hanno collaborato per la prima volta realizzando una Capsule collection di prêt-à-porter di circa 60 pezzi dedicata all’Autunno/Inverno 2017-18.

Supreme, installatosi sulla Lafayette Street nel 1994, è divenuto una tappa obbligata nella città di New York. Il brand incarna perfettamente lo spirito multiculturale della città, così come quello di questa collezione. Una nuova interpretazione della stampa Monogram si unisce al logo iconico Supreme, valorizzando il motivo in tutta la collezione. Presente infatti sul classico denim giapponese, sul jacquard camouflage e fil coupé, nei colori cognac e cioccolato che esaltano la classica tela Monogram del 1896.

La linea comprende bandane e foulard con il logo della maison e la scritta Supreme a grandi lettere, ma anche anelli da uomo e una ricca selezione di guanti, occhiali da sole e portafogli.

Le borse Louis Vuitton X Supreme sono previste nella forma di marsupi in pelle rossa con stampa bianca a contrasto, ma anche zaini e borsoni da viaggio, oltre ai bauli rigidi, da sempre cari alla Maison. Le stesse fantasie colorano anche i capi d’abbigliamento: bomber e parka con pelliccia, giacche di jeans, trench e felpe. Le t-shirt sono con stampa a grandi lettere; i pantaloni e persino i pigiami in tessuti molto preziosi.

Tantissime le star che sfoggiano su Instagram i capi della collezione. A cominciare da Justin Bieber con camicia in denim rosso fuoco, oltre a Fedez, Madonna e al campione americano del basket Shabazz Muhammad immortalato con ben 3 capi: felpa, tracolla e pantaloni cargo.