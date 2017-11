Oroscopo del Giorno Sabato 4 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 4 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una chiamata da un amico o un partner potrebbe portare notizie positive oggi. Sarai così felice che ne vorrai parlare con tutti quelli che conosci. Questo potrebbe comportare il romanticismo o potrebbe riguardare un progetto creativo di qualche tipo, forse che coinvolge la scrittura. Di sera probabilmente vorrai uscire e festeggiare con la persona che ti ha portato le notizie.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere novità meravigliose che riguardano il denaro oggi. Questo potrebbe rendere la tua giornata migliore. Non vorrai fare molti lavori domestici dopo. Non ti preoccupare: la sporcizia non va da nessuna parte! Invece di sentirti colpevole perché trascuri i lavori di casa, esci e festeggia con un amico stretto o il tuo partner. Te lo meriti. Buona serata!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbe essere uno dei giorni più felici che hai trascorso da molto tempo. Forse lo passerai con un partner romantico, andando in luoghi pittoreschi nel tuo quartiere. Potresti anche sentire qualcuno che non vedi da molto tempo. Goditi una giornata estremamente piacevole e stimolante!



CANCRO ⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi puoi ricevere una somma inaspettata di denaro. Forse un amico che ti deve pagare un debito o forse potresti avere un’opportunità inaspettata per guadagnare un pò di più. Anche il romanticismo dovrebbe andare bene, in quanto voi e il partner vi sentite particolarmente vicini. Vai nel ristorante preferito per festeggiare questa giornata..



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: L’amore va a gonfie vele. Il partner potrebbe avere molto da dire che ti sorprenderà. In passato, la comunicazione potrebbe non essere stata la vera forza tra voi, ma ora è come se il flusso di parole non si potesse arrestare. Ascolta e custodisci le tue risposte. Dovresti pensare a quello che lui o lei dice.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Qualcuno potrebbe essere attratto da te all’improvviso. Non aspettarti molto da questa persona oltre la conversazione, anche se questa sarà molto stimolante. L’energia dovrebbe essere abbastanza forte da durare tutto il giorno, quindi non essere timido e scambiatevi nomi e numeri di telefono.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti essere fortemente attratto da qualcuno di uno stato lontano o di un paese straniero. La persona può essere altamente istruita e stimolante. Potresti trovare la conversazione molto interessante. Questa persona potrebbe essere coinvolta nella scienze, nella psicologia o nella metafisica. Probabilmente sceglierai di ascoltarlo invece che parlare.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti essere catapultato nell’occhio del ciclone e la cosa non sarà molto confortevole! Se stai insegnando, parlando o guidando un gruppo di discussione, potrebbe essere una buona idea cercare il sostegno di qualcuno. Questa persona potrebbe essere un amico stretto o un partner di vita. Non ti preoccupare. Con l’aiuto, andrà tutto bene!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potrebbe arrivare un matrimonio. Potrebbe essere il tuo o quello di qualcuno vicino a te. Chi si sposa è molto felice. Se non sei tu, sarai felice per lui o per lei. Se sei attualmente coinvolto ma non sposato, aspetta di passare al livello successivo di impegno. Se sei già sposato, goditi la festa!

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti fare un lavoro di routine, forse come volontario, con una persona interessante la cui azienda ti piace. Potresti terminare la giornata aspettando di vedere di nuovo questa persona. Attraverso il tuo nuovo amico e il lavoro, dovresti entrare in sintonia con la psiche degli altri, per non parlare della tua!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Una nuova relazione d’amore potrebbe apparire all’orizzonte, forse con qualcuno creativo come te. Questo potrebbe causare qualche dubbio sul tuo aspetto, ma non cedere. La persona è attratta dalla tua energia! Ci saranno alcune conversazioni affascinanti. Le sensazioni dovrebbero correre in profondità. Questo potrebbe portare ad un impegno a lungo termine.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcuni amici potrebbero venire a casa tua oggi, forse una coppia con un bambino. Potresti anche essere tentato di pulire tutta la casa! Non preoccuparti. Basta rilassarsi e godersi la compagnia dei tuoi ospiti. Sono più interessati a quello che hai da dire piuttosto che alla pulizia della casa!