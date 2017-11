Oroscopo del Giorno Lunedì 6 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 6 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Lo stress del lavoro potrebbe essere alle stelle. Bere molta acqua sarebbe una buona idea. Sono indicate anche quantità moderate di esercizio fisico e di riposo. Non mangiare cibi molto piccanti. Questo è un buon giorno per recuperare la lettura, lo studio o la ricerca. Il tuo sé fisico non è in forma, ma il tuo cervello si.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi dovresti sentirti romantico e appassionato e desideri incontrare il tuo partner. Probabilmente lo farai, ma può essere difficile e possibile solo se organizzato all’ultimo minuto. Ma non rinunciare. Avrai una grande serata.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Una donna, forse una collega che è molto brillante e talvolta fastidiosa, potrebbe farti visita oggi. Se non stai attento, questa persona potrebbe accendere una discussione o suscitare la tua insicurezza. Provi a distanziarti. Questa persona ha delle proprie problematiche. Sii cortese e comprensivo e poi mostrale la porta!



CANCRO⭐️⭐️⭐️TOP: Potrebbero arrivare molte chiamate oggi. Alcune coinvolgono persone che vivono lontane, altre sono di amici con difficoltà pesanti. Potresti salire in macchina per incontrare questa persona da qualche parte. Non nasconderti dietro la voce parlando al telefono!



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Il denaro può avere bisogno di attenzione oggi. Le fatture devono essere pagate, i controlli depositati e i contratti adempiti. Il sollievo che si ottiene dalla gestione dovrebbe rincuorare notevolmente il tuo spirito. Esci all’aria fresca e fai una passeggiata. Telefona ad un amico e trascorri la serata in città. Hai lavorato sodo e te lo meriti.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: L’energia fisica è alta, quindi è indicato un esercizio fisico, possibilmente sportivo. Potresti voler fare un breve viaggio fuori città o intraprendere un nuovo corso di studio o provare a scrivere. Il tuo entusiasmo e l’ottimismo sono alti, quindi il cielo è il limite.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi si potrebbe sentire un forte legame psichico con un amico che vive lontano e che non vedi da molto tempo. Potresti chiederti cosa significhi questa persona per te e questo potrebbe essere un pò preoccupante. Non essere timido. Chiamala! In un modo o nell’altro, dovresti sapere cosa sta succedendo.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Le attività di gruppo o le riunioni potrebbero rivelarsi impegnative oggi. Non è una buona giornata per essere coinvolti in discussioni riscaldate anche se sei tentato dall’idea. Restane fuori! Trova qualcuno che sta fuori con te e parla con lui.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La possibilità di cambiamenti imminenti nella tua vita personale o professionale potrebbe farti sentire preoccupato e insicuro. Non esserlo. Ci potrebbero essere molta tensione e stress nell’aria, e sarà difficile evitare di raccogliere questa energia. Cerca di rilassarti! Lasciati portare avanti dalla corrente.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti aver pianificato un lungo viaggio o il ritorno all’università per una laurea avanzata. Fino ad ora potresti averla sognata. Hai finalmente preso la decisione di farlo. Non fermarti! Potresti dedicare molto tempo al telefono per raccogliere informazioni e fare accordi preliminari.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: I documenti legali relativi ai soldi a cui lavoravi da un pò, dovrebbero finalmente essere al termine. Questo dovrebbe sollevare il tuo spirito. Dovresti sentirti particolarmente stordito ed entusiasta. Potresti programmare una serata romantica con il tuo partner. Divertiti!



PESCI ⭐️⭐️ TOP: Alcune cattive esperienze riguardanti la carriera, la famiglia, il viaggio o l’istruzione potrebbero rendere un amico molto stressato oggi. Questa persona potrebbe essere imprevedibile adesso: un minuto felice e l’altro, nelle profondità delle tenebre. Non cercare di dare consigli. Restane fuori e lasciate che il tuo amico lavori da solo.