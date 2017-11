Audi TT RS Roadster: il piacere della guida all’aria aperta

Dalla pista alle strade d’Italia

E’ stata lanciata sul mercato la nuova Audi TT RS Roadster, versione scoperta ma anche più potente della celebre sportiva tedesca. Dopo l’introduzione della nuova generazione della TT RS Coupé avvenuta lo scorso giugno, la piccola roadster completa ora la gamma TT, trasformando il piacere della guida all’aria aperta in pura adrenalina. Ma esaminiamo in dettaglio le caratteristiche di questo nuovo gioiello.

Questa nuova edizione presenta un motore da 2,5 litri a 5 cilindri, con 400 cavalli e 480 Nm di coppia. La nuova RS Roadster accelera da 0-100 Km/h in 3,9 secondi e raggiunge, su richiesta, una velocità massima di 280 Km/h.

Il design aggressivo ed elegante si completa con i gruppi ottici OLED Audi Matrix posteriori, che ne definiscono le linee grazie ad accattivanti effetti luminosi che restituiscono un’illuminazione più intensa ed omogenea.

Audi TT RS Roadster è dotata di capote in tessuto leggero che si apre e si chiude in appena 10 secondi fino ad una velocità di 50 km/h., per un viaggio en plein air più piacevole che mai.

Possibili tre configurazioni differenti. Il pacchetto Dynamic: dedicato agli amanti del sound del 5 cilindri e della massima tenuta di strada, offre impianto di scarico sportivo RS e assetto sportivo RS plus con Audi magnetic ride. Il Dynamic Plus arricchisce la vettura con freni anteriori in ceramica RS e limitatore elettronico della velocità massima a 280 km/h, per raggiungere velocità e spazi di frenata da race car. Dynamic Race infine, esalta il carattere sportivo in ogni sua forma, dalla velocità, alla frenata, dal sound all’handling.

La vettura è disponibile su ordinazione con un prezzo a partire da 76.400 euro.