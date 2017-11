Oroscopo del Giorno Martedì 7 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 7 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi sei in una di quelle situazioni in cui non vuoi rimanere in un posto per troppo tempo. Ogni posto è un passaggio individuale che porta a dove vuoi andare. Guarda in avanti e continua a camminare. Restando fermo, ti sentirai perduto in mezzo al nulla.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo pubblico sarà attento a te oggi. Prendi il comando e gli altri ti seguiranno. Sii te stesso e proietta la tua voce agli ascoltatori desiderosi. Le informazioni scorreranno liberamente. Sii aperto a domande e commenti da parte degli altri. La loro partecipazione è fondamentale per la tua performance.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️TOP: Potresti sentirti fiducioso oggi, e dovresti avere una forte idea di quello che vuoi esattamente. L’informazione è potenza. Gli altri stanno lavorando per avere potere su di te. Non lasciarli scappare, specialmente oggi. Incoraggia il comportamento sinergico tra tutte le parti. È possibile compiere molto lavoro lavorando insieme, invece che contro l’altro.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: La tua mente si espanderà oggi. Ti sentirai come se la tua mente avesse una quantità di informazioni che hanno bisogno di elaborazione. Per quanto riguarda i grandi progetti, cerca di portarli a termine il più velocemente possibile. La migliore politica è far rispettare te stesso. Fai un piano e magari anche una linea temporale. Imposta piccole scadenze lungo il percorso.

LEONE ⭐️ TOP: Cerca di non leggere troppo le parole delle altre persone oggi. Potresti aver trascorso ore a strappare ogni osservazione inutile. Invece di cercare di sfruttare la risposta, prova l’approccio diretto. Basta fare una domanda.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP:Le scadenze a lungo termine stanno arrivando ad un punto importante. Questo drammatico periodo è evidenziato dalla quantità aggiunta di informazioni che vengono gettate via. Prova a fare piccole modifiche alla tua direzione. Sii consapevole dei venti prevalenti e le tue relazioni andranno molto meglio.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️TOP: Fai una pausa da quello che stai facendo. Guarda cosa fanno le persone intorno a te. Controlla i tuoi progetti in relazione a quelli degli altri e vedi se c’è un modo per combinare le forze. La cooperazione invece della concorrenza è la lezione che deve essere sottolineata oggi. Quanto più impari oggi, meglio sarà domani.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo contributo al gruppo è importante oggi. Dovresti promuovere relazioni positive tra tutte le parti. Pensa in grande. Non puoi fare errori espandendo la tua mente in quella degli altri. Impegnati a dilagare la tua sete di conoscenza e di libertà attraverso le informazioni.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi aggiungere altri strumenti alla tua casella degli attrezzi. Esprimi le tue preoccupazioni e troverai dei rimedi utili. Tieni aperte le linee di comunicazione e lascia che il flusso di informazioni scorra. Non lasciarti influenzare dal lato emotivo delle cose. Preoccupati dei fatti.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Unisciti a qualcuno prima di fare i tuoi grandi piani di viaggio. L’idea più piccola può essere rapidamente trasformata in un enorme piano d’attacco, grazie alle energie in campo oggi. C’è una sensazione leggera e comunicativa nell’aria che incoraggia la cooperazione.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non rimanere incastrato a fare una sola cosa oggi. Più vari la tua attività, più sarà facile integrare i diversi pezzi del puzzle. Questo è il giorno giusto per pensare in grande. Quanto più sai, maggiore sarà la risorsa quando arriverà il momento di risolvere i problemi più grandi.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere in un vortice oggi, e ci saranno informazioni che ronzano nell’aria. Tu sei quello più adatto per affrontare il tono della giornata. Rimani vivace e ottimista. Mantieni l’energia in movimento. La risposta sarà proprio lì che aspetta te.