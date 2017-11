Borse Chanel Autunno/Inverno 2017-18: forme classiche in vesti nuove

Chanel Docet! Borse Chanel Autunno/Inverno 2017-18

Non semplici “contenitori”, ma veri e propri oggetti del desiderio. Mini, midi o maxi; in pelle, tessuto o maglia , le borse per noi donne sono scrigni preziosi a cui attingere senza parsimonia. E con l’arrivo della stagione fredda, non resta che lasciarsi ispirare dai modelli must have lanciati in passerella. Soffermiamoci allora sulle borse Chanel Autunno/Inverno 2017-18: una collezione che ripropone alcune delle forme più classiche in vesti del tutto nuove, assolutamente da non perdere.

Il catalogo Chanel dedicato alla stagione fredda torna a premiare il tweed, da sempre materiale di punta per le creazioni della griffe, insieme alla lana e ai pellami laminati.

Ma cominciamo dalle borse a tracolla che spaziano da quelle nere più tradizionali, fino a quelle con lavorazione trapuntata o addirittura in maglia, dalla superficie ricamata. Da non perdere le borse bianche e nere, le tinte iconiche del brand, e le borse con catena in metallo.

Nella linea di borse a mano invece, occupano un posto di rilievo le eleganti handbag in pellami pregiati come il toro o il vitello, creazioni nel nero più classico e varianti in sfumature di rosso, giallo ocra o rosa cipria. Incantevoli anche le maxi bag in pelliccia, uno dei trend più interessanti della stagione, e le versioni squadrate, perfette anche per il lavoro, fino a borse classiche dalla lavorazione matelassè e con dettagli in metallo color oro o argento.

E nella linea di borse a spalla il faro è puntato su quelle in lana con tracolla lunga da indossare davanti e non sulla schiena, con tasche laterali in cui inserire le mani quando fa freddo. Originali le borse a secchiello Gabrielle De Chanel con patch colorate lungo la superficie, ma anche gli zaini in tweed, lana e passamaneria interamente ricamati.