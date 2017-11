Oroscopo del Giorno Giovedì 9 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 9 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Oggi un dibattito acceso che ha a che fare con la comunicazione errata e le emozioni estreme, potrebbe devastare la tua psiche a meno che tu non mantenga le difese. L’energia planetaria che agisce sta formando un’arena per le turbolenze emotive. Che tu lo voglia o no, probabilmente stai per essere risucchiato.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Utilizza la scarica elettrica di oggi per alimentare la tua passione. Per qualche tempo hai sofferto di una sottile tensione. Hai raggiunto un punto di svolta critico. Non ti preoccupare dell’avventura perché temi il fallimento. Cambia e apri il tuo cuore al mondo!



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Non lasciare che gli argomenti delle altre persone influenzino il tuo modo di pensare. Non dubitare di te stesso. Smettila di preoccuparti. Non essere disgustato se non ti stai adattando a tutto ciò che sta succedendo intorno a te. Questo è un chiaro segnale del fatto che potrebbe essere necessario intraprendere un altro percorso. Hai tutto il tuo potere per farlo.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti lavorare duramente oggi per equilibrare forze potenti. Puoi essere in bilico tra una voglia di avventura e una necessità di comunicazione. In entrambi i casi, la linea di fondo è la libertà di fare e dire le cose che vuoi. Questo è un momento importante per allargare le tue ali, nonostante qualsiasi opposizione.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La comunicazione di oggi può colorare la scena diversa da quella rappresentata nella tua testa. Sii paziente e aspetta di riempire tutti gli spazi vuoti prima di prendere decisioni su come procedere. Quello che è generalmente malleabile e facile da influire può essere un pò testardo e rigido oggi.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Puoi sentirti pressato per fare una mossa importante e decisiva oggi. Il tuo desiderio di libertà ti offre una prospettiva positiva. Non perdere il tuo spirito avventuroso pensando che è necessario legarsi ad un impegno solido.



BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Cerca di non approcciare con tutto in modo negativo o ti taglierai fuori da incredibili opportunità. Questo è un momento per essere espansivo. Allarga le ali e sentiti libero di sollevarti da terra. Prendi più orgoglio dal tuo lavoro. Goditi il percorso. Il viaggio è la ricompensa.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tendenze a lungo termine sono a tuo favore. Sei in un punto centrale in cui puoi sbloccare qualcosa di grande. Lascia che i tuoi sogni si espandano. Dire alle persone come gestire la loro vita non ti porterà da nessuna parte. Dai l’esempio. Segui la tua intuizione creativa ed esplora altre cose che ti fanno davvero felice.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi avere molti progetti diversi e non essere sicuro su quale intraprendere. Non ti sentire come se dovessi prendere una decisione all’istante. Non perdere il controllo. È importante mantenere il controllo mentre gli eventi si svolgono intorno a te. Sii flessibile.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi c’è una potente tensione nell’aria. Questa è una grande forza che puoi entrare e sfruttare. La comunicazione può contribuire ad espandere gli aspetti chiave della tua vita. Stretch oltre i vostri limiti attuali e non vendere a breve. Concentrarsi sull’invitare nella ricchezza e nella prosperità. I cicli a lungo termine e le tendenze si stanno allineando a tuo favore. Sta a voi per farli lavorare per te.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Non avrai idea di come combattere se non sai chi sono i tuoi nemici. Tieni d’occhio le persone che cercano di farti cadere. La loro energia può essere così tanto sottile da non notare nemmeno la loro influenza. Hai la giusta forza di volontà per superare queste sfide.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una potente forza di trasformazione può trascinarti in direzioni opposte. Il Karma che ti ha inseguito negli ultimi anni può tornare a perseguitarti. La linea planetaria di oggi sta accendendo un fuoco sulla situazione attuale. Avrai bisogno del tuo abbigliamento antincendio.