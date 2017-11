Oroscopo del Giorno Venerdì 10 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 10 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere alcuni sogni molto strani, ma molto belli oggi. Prendine nota. Stanno cercando di dirti qualcosa. Potresti anche fare un piano per aumentare il tuo reddito che può o non può funzionare. Prendi in considerazione tutti gli aspetti del tuo piano. Può essere molto funzionale ma non adesso.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi iniziare a vedere i tuoi amici sotto una nuova luce. Una persona speciale potrebbe sembrarti più perfetta che mai. Tieni presente che la tua visione su questa persona riflette la tua visione di te stesso. Riconosci i tuoi meriti.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti un pò sotto tono oggi, ma mentalmente stai volando in alto. Le idee potrebbero continuare a volare nella tua testa, eccitando la tua creatività. Questo è un ottimo giorno per leggere o guardare documentari o per alimentare il tuo intelletto. Qualunque cosa imparerai potrebbe essere di grande utilità pratica per te in futuro.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti cercare di espandere la tua conoscenza delle arti. Potresti decidere di esplorare gallerie e assistere ad un concerto. Un amico ti potrebbe accompagnare. Passa una bella giornata! Libri, oggetti d’antiquariato o altri oggetti raffinati potrebbero essere particolarmente attraenti adesso. Cerca di evitare lo shopping. Scoprirai tante cose che ti piacciono e vorrai comprare!



LEONE ⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi puoi avere il desiderio di esaminare la tua genealogia. Internet ha reso possibile a tutti conoscere i loro antenati e ora è un ottimo momento per farlo. Spiritualmente, puoi anche decidere di esplorare le vite passate o di entrare in contatto con guide spirituali. Le attività del gruppo potrebbero essere di grande aiuto per questo scopo.

VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Le idee pratiche, scientifiche o spirituali di ogni tipo sono il sangue della tua vita. Oggi potresti espandere la tua conoscenza. Gran parte di ciò che si impara può essere basato sulla tecnologia come telescopi o acceleratori di particelle. Oggi stai solo raschiando la superficie. Gran parte di ciò che imparerai potrà sembrarti confuso, ma continua. Tutto avrà più senso più tardi.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti essere interessato al campo della tecnologia e desideri sperimentare grafica o animazione computerizzata. Potrebbe interessarti anche il video giornalismo. Potresti ricevere alcune buone notizie inaspettate circa un possibile aumento del reddito, anche se potrebbe essere in ritardo.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un vecchio amico potrebbe improvvisamente sembrarti più vicino e lo vedrai sotto una luce completamente nuova. Anche il contrario potrebbe succedere. Un vecchio amore potrebbe riapparire e resuscitare il lato intellettuale del tuo rapporto. Le circostanze intorno a te stanno cambiando e stai cambiando anche tu!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le intuizioni possono alimentare la tua fantasia. Forse le idee per saggi, poesie, dipinti o musica scorrono nella tua mente come onde adesso. Potresti desiderare il relax in casa per svilupparle. Mantieni alte le idee! Potrebbero significare di più in futuro.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Le notizie sulla situazione svantaggiata del mondo potrebbero farti pensare che tu debba fare la differenza. Prima di decidere di affrontare qualsiasi nuova ambizione oggi, considerala da ogni prospettiva. Potresti cambiare idea.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Hai mai desiderato essere una star del cinema o partecipare in qualche modo all’industria cinematografica? Oggi è possibile esaudire il sogno o almeno imparare alcune delle competenze tecniche necessarie. Potresti prenderti del tempo per imparare a conoscere la grafica del computer o gli ambienti insonorizzati. Potresti anche conoscere alcune persone coinvolte in questo settore.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente è molto attiva e puoi cercare stimoli attraverso libri, TV o lezioni di qualche tipo. Questo potrebbe portarti in una nuova direzione!