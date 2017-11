Oroscopo del Giorno Sabato 11 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 11 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere dei sogni insoliti stasera. Potrebbero essere romantici o artisticamente ispiratori, oppure entrambe le cose. Scrivili perché potrebbero rivelare nuovi fatti su di te che potrebbero fare la differenza. I tuoi pensieri sul denaro potrebbero influenzare la fiducia e il panico. Non perdete di vista i fatti!



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi la tua mente può essere improntata sul romanticismo. Se sei sposato, ti avvicinerai al tuo partner. Se sei single ma coinvolto, la relazione potrebbe passare al livello successivo di impegno. Se non sei coinvolto invece, aspettati di incontrare qualcuno di nuovo ed entusiasmante. I sentimenti di intimità potrebbero riempire il tuo cuore.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti senti meraviglioso e hai ragione. Aspettati di attirare alcuni sguardi ammiratori! L’unico lato negativo è che ti senti troppo forte. Se cerchi di fare troppo oggi, potresti stancarti e sentirti esaurito domani. Mangia bene e riposati.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Un mistero romantico circonda le relazioni d’amore. Potresti pensare che il tuo partner sia uscito da una fiaba. Eppure anche gli eroi della storia hanno difetti.. ma i difetti possono essere accattivanti! La tua energia creativa dovrebbe essere molto alta.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi ospitare una riunione di gruppo o un altro evento sociale. I tuoi ospiti possono essere artisticamente o spiritualmente inclini. La serata dovrebbe essere un successo e un’esperienza ispiratrice. Prima di far entrare gli ospiti, assicurati che tutto sia posto e funzioni, dalle lampadine all’attrezzatura da cucina.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se stai pensando di scrivere, questo è il giorno giusto per cominciare. La tua mente è particolarmente forte e la tua immaginazione ricca. Sviluppi insoliti, per lo più positivi, potrebbero aver luogo nel tuo quartiere. Potresti non conoscere i fatti esattamente e molte voci infondate potrebbero circolare. Riserva qualsiasi opinione finché non conosci la verità.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Le questioni sui soldi continuano ad andare bene, anche se non ti senti sicuro. Un talento precedentemente ignoto, forse per le arti o per la tecnologia, potrebbero venire alla luce. Potresti voler esplorare diverse opzioni. La tua decisione potrebbe sorprenderti.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti sentirai particolarmente idealistico e intuitivo. Proietti un’aurea che attrae molta attenzione. Le questioni riguardanti l’amore dovrebbero andare bene ora, un’atmosfera fiabesca permea la tua vita. Goditelo finché puoi. Tornerai alla realtà in pochi giorni!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti camminare in una romantica e immaginativa nebbia spirituale con la testa tra le nuvole. Tutto può sembrare perfetto e meraviglioso, forse troppo meraviglioso per essere vero. Lavorare con apparecchiature di qualche tipo, forse computer o altre cose elettroniche, potrebbe aiutarti ad attenerti alla realtà. Potresti cogliere l’opportunità di allenarti con la grafica computerizzata o l’ingegneria del suono.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le nozioni romantiche sugli amici sembrano essere l’energia che ti guida oggi. Potresti vedere un amico di vecchia data sotto una nuova luce come possibile partner romantico. Un gruppo potrebbe sembrare la risposta a tutti i tuoi problemi. Potresti improvvisamente essere convinto di avere gli amici più meravigliosi del mondo. Una prospettiva come questa può essere buona finché non cominci a pensare che tutti sono perfetti!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Poiché la tua vita lavorativa sta andando bene, potresti indulgere in sogni in cui sei in cima al mondo! Questo è il giorno giusto per iniziare il tuo cammino verso l’avanzamento, ma non rimanere lì. Utilizza la tua praticità per organizzare un percorso di azione efficace. I sogni non vengono realizzati da soli. Si manifestano attraverso la pianificazione e il duro lavoro.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente può essere su argomenti spirituali o filosofici e considerare nuove idee affascinanti. Alcuni di questi potrebbero provenire da terre lontane, che potrebbero farti considerare il viaggio. Amici o gruppi di persone possono portare queste idee nel tuo mondo. Fai una bella passeggiata prima di andare a letto!