Range Rover Sport P400e: ibrida plug-in

La nuova era del SUV britannico

Land Rover porta il SUV in una nuova era all’insegna di una mobilità più pulita e sensibile alle problematiche ambientali. Arriva Range Rover Sport P400e: la versione ibrida plug-in con 51 chilometri d’autonomia in modalità elettrica.

Sotto il cofano di questa variante “green”, un sistema propulsivo garantisce una potenza complessiva di 403 CV e 640 Nm di coppia, grazie alla combinazione tra il motore benzina quattro cilindri Ingenium da 300 CV ed un motore elettrico da 116 CV, quest’ultimo alimentato da una batteria agli ioni di litio da 13,1 kWh.

In modalità ibrida, Range Rover Sport P400e propone 2 opzioni di marcia: Save, che preserva la carica delle batterie sfruttando prevalentemente la spinta del motore benzina; e PEO, con cui il SUV sceglie in autonomia il tipo di alimentazione, a seconda del percorso inserito sul navigatore.

La Range Rover Sport ibrida è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e di toccare i 220 km/h di velocità di punta, il tutto dichiarando consumi di 2,8 litri/100 km nel ciclo misto. Capace di offrire 51 chilometri d’autonomia in modalità 100% elettrica, il SUV necessita di 7 ore di tempo per una ricarica completa collegandosi a una rete domestica, mentre bastano solo 2 ore e 45 minuti utilizzando la wall box da 32 A.

L’aggiornamento del Suv britannico interessa anche le dotazioni di sicurezza e gli interni: oltre ai nuovi fari anteriori Pixel-laser Led, sono ora disponibili la frenata automatica di emergenza, il sistema di mantenimento della carreggiata, il rilevatore della segnaletica stradale, il cruise control adattivo e il dispositivo che monitora lo stato di vigilanza del guidatore. Per il comfort, oltre all’Activity Key, sono previsti tendine parasole a comando gestuale e Advanced Tow Assist per dirigere con precisione un rimorchio durante la retromarcia.

In Italia al prezzo di 90.199 euro.