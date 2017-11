Oroscopo del Giorno Domenica 12 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 12 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Indossa la tua natura sensuale oggi. Fai una lunga passeggiata con qualcuno che ami. Accendi una candela nella tua camera da letto o fatti un bagno piacevole. I sapori e gli odori sono più potenti per te adesso. Goditi una cena romantica per due persone. Non essere così intrappolato dall’aspetto intellettuale delle cose o finirai per dimenticare il lato sensuale della vita.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sperimentare qualche novità oggi. Da una parte ti senti come se dovessi sederti ad aspettare che le cose vadano nel loro modo, dall’altra ti senti una forte spinta che ti muove. La vita è un delicato equilibrio tra queste due forze. Non c’è un modo più corretto, riconoscili e onorali entrambi.



GEMELLI ⭐️⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Potresti sperimentare alcune emozioni crude oggi, che dovresti usare come tuo alleato invece che come nemico. Il tuo cuore potrebbe sentirsi piuttosto abusato, quindi fai quello che puoi per attenuarlo. Fai attenzione a lascia che altri si avvicinino. Proteggiti.



CANCRO ⭐️⭐️TOP: L’irrequietezza fastidiosa oggi è semplicemente un ricordo. Impara da persone che non hanno paura di seguire i tuoi sogni. Non preoccuparti di ciò che gli altri pensano del tuo lavoro. Ora è importante fare qualcosa per te stesso.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: La gente può fare affidamento su di te in molti modi oggi, quindi fai attenzione a non lasciare che nessuno sia giù di morale. Potresti sentirti come se i giudici stessero valutando la tua performance. Quello che è più importante è fare del tuo meglio, non necessariamente raggiungere la perfezione.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Cerca di non essere intrappolato nel fuoco di una battaglia emozionale oggi. La tua felicità e libertà è troppo preziosa per essere contaminata da parole e emozioni abrasive. Se le cose cominciano a scoppiare, costruisci una parete protettiva.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovresti sentirti emozionalmente stabile oggi, ma potresti sentirti un pò incerto quando si tratta di passare ai fatti. Qualcuno sta sfidando il tuo modo di pensare e chiedendoti di fare un passo in più. Sentiti libero di stare lì se non ti senti a proprio agio fare una possibilità adesso.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Esci e vai a vedere il film che hai voluto vedere per settimane. Sarai più felice in una realtà che non è necessariamente la tua. Fantasie e scenari immaginari sono quelli che solleticano la tua fantasia adesso. Fai attenzione a non appesantirti da emozioni che non hanno niente a che fare con te.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti affrontare una scelta tra due realtà diverse. Amici e famiglia stanno scegliendo le direzioni mentre tu rimani sulla recinzione. Cerca di capire entrambi i lati del problema. Le cose non sono sempre in bianco e nero come le vedono gli altri.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Fai attenzione a non lasciare che la tua immaginazione scappi con le tue emozioni. C’è un lato realistico che ti chiede di essere serio e pratico, specialmente quando si tratta dei tuoi sentimenti.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo cuore è nel posto giusto, ma in qualche modo è difficile fare quello che desideri. I progetti di arte e musica sono particolarmente difficili per te. Richiedono un approccio più cerebrale di quello che ti piacerebbe ammettere. Forse sei attratto dalla natura spirituale delle cose più di quanto tu sia contrario alla natura razionale delle cose.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se riscontri resistenza o frustrazione in un certo campo, dovresti prendere questo come il segnale giusto per cambiare direzione. Le cose dovrebbero fluire senza problemi e facilmente. Questo è uno di quei giorni in cui la realtà sta andando in conflitto con la fantasia, soprattutto se non li hai ben separati nella tua mente. Goditi il tuo mondo immaginario, ma affronta anche quello pratico.