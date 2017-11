Oroscopo del Giorno Martedì 14 Novembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 14 Novembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Può essere difficile trovare la tua base mentale e fisica oggi. La tua mente potrebbe essere avvolta in una nuvola o in una sorta di guadagno di tempo immaginativo, quindi fai attenzione a come procedi. La tua testa è in un’altra dimensione e non stai prestando molta attenzione alla strada davanti a te.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti piace riciclare nella tua casa e nel tuo posto di lavoro, ma assicurati di non lasciare un pasticcio ovunque tu vada. Lo stato dell’ambiente è più preoccupante ogni giorno. E sta ad ogni individuo fare la differenza.



GEMELLI ⭐️ TOP: La fonte della tua frustrazione può essere dipesa da persone che sembrano sensibili e oneste, ma agiscono alle spalle e parlano in modo aggressivo. Cerca di non farti ingannare da coloro che offrono continuamente un’immagine mentre ne nascondono un’altra. Tieni alta la guardia. Non sprecare il tuo tempo dando alle persone più possibilità di quanto non meritano.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Divertiti con le persone oggi. Parla e confida le tue fantasie. Le tue emozioni sono fortemente legate alla tua immaginazione. Potresti diventare difensivo quando qualcuno comincia a colpire nei tuoi sogni. Usa il tuo intelletto per difendere te e gli ideali che desideri vivere in futuro.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo lato competitivo può essere una grande forza nelle attività odierne. Prima che tu sia troppo emotivo nei confronti di qualsiasi situazione, utilizza la logica e sii freddo e duro per difendere la tua posizione. Gli argomenti ben studiati in modo chiaro e conciso saranno più efficaci di un’esplosione emotiva piena di lacrime e di parole dure.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Trovare le risposte che cerchi è più facile se si prende una posizione più affidabile. Se continui ad essere incerto, gli altri potranno trarne vantaggio. Hai la forza e il potere di alimentare i tuoi desideri. È giunto il momento di mettere in pratica queste misure.

BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Stai per raggiungere un traguardo importante. Non rinunciare. Questo è il momento di sconfiggere l’ingranaggio e muoverti ancora più rapidamente di prima. Fai del tuo meglio per restare in pista guardando avanti invece che dietro. È sempre possibile cambiare il corso delle cose.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: È il momento giusto per prendere decisioni che riuniscono la tua esigenza di praticità al tuo desiderio di libertà. È importante che la tua salute mentale abbia fiducia nelle tue fantasie e nella tua capacità. C’è un portale speciale aperto per te oggi!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei disposto a sentire il sostegno, anche se potrebbe essere nascosto in luoghi imprevisti. Anche le osservazioni più caustiche hanno un tocco di sensibilità e pensiero progressivo che può aiutarti molto. Alcune pillole amarognole possono essere difficili da ingoiare, ma possono essere molto buone per te.



CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Può darsi che sia difficile tenere alta l’attenzione oggi. La tua mente può scivolare facilmente. Fai del tuo meglio per aspettare che qualcuno finisca di parlare prima di saltargli addosso con i tuoi ragionamenti. Sii gentile e rispettoso nei confronti degli altri e loro saranno più rispettosi con te.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai cercando di proteggere una certa parte di te dagli altri. Questo posto speciale nella tua anima che nascondi agli altri è probabilmente il più bello, dato che lo nutri con cautela.Salva questo posto incontaminato e delicato e custodiscilo per qualcuno che lo merita.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Anche se alcune persone possono pensare a te come cadetto spaziale quando si tratta di decisioni e impegni, oggi potranno vedere un altro lato di te. In qualche modo tutti i pezzi del puzzle si inseriscono proprio nel modo in cui speravi. Coloro che dubitano di te, saranno piacevolmente sorpresi.