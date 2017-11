The Edge Flagstaff Hill: la villa australiana a forma di astronave

The Edge Flagstaff Hill: la villa a forma di astronave

The Edge Flagstaff Hill è una piattaforma a sbalzo situata in cima al prestigioso Flagstaff Hill, a Port Douglas, in Australia. Ciò che la rende unica è la sua forma irripetibile e lo stile high-tech futurista, che la fa sembrare una nave spaziale uscita dai cartoni animati di Hanna-Barbera “I Jetsons”. Opera dell’architetto Charles Wright, è stata progettata per l’industriale di Sydney Peter Graham e sua moglie Claire. Vincitrice di molti premi e riconoscimenti, tra cui il “Far North Queensland” nel 2015.

L’apparente struttura esterna è massiccia ma rivela uno spazio interno aperto ed estremamente minimalista, 555 mq, con 2 sole camere da letto, una cucina superaccessoriata, uno studio e ben 4 bagni. Gli ambienti sono perfettamente equilibrati, ventilati, acusticamente isolati, e flessibili ad ogni funzione: dalla vita privata, al pranzo, all’intrattenimento, alla ricreazione e al nuoto.

Le pareti sono parzialmente rivestite da lastre di granito e piastrelle dai colori neutri.Una piscina di squisito gusto estetico percorre a sfioro per quasi 10 metri tutto il bordo della struttura e si sviluppa da sotto il tetto sino quasi a incontrare, per effetto ottico, il mare sulla spiaggia di Four Mile.

Completamente immersa nel verde, The Edge ha una vista mozzafiato sull’oceano. La foresta attorno alla proprietà fornisce un contrasto straordinario con la struttura prefabbricata di cemento lasciato grezzo e a vista, acciaio, pietra, legno e vetro, che si “muove” imponente sopra di essa.

The Edge Flagstaff Hill comprende inoltre una lussuosa suite master dal design ricercato e raffinato con 2 spogliatoi, 2 bagni, ed un divano letto in granito: il posto migliore della casa per prendere il sole. Il progetto punta all’eco-sostenibilità con sistemi di raccolta dell’acqua piovana, utilizzata oi per l’irrigazione, posizionati sul tetto, rubinetti a risparmio idrico ed impianti illuminanti a led.

Il prezzo è stimato attorno ai 6.500.000 dollari, il massimo del lusso della zona.