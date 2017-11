Tendenza Arancione A/I 2017-18: A come Arancione

Tendenza Arancione A/I 2017-18: la nuance vitaminica tinge il guardaroba invernale

Tendenza Arancione A/I 2017-18: la nuance vitaminica tinge il guardaroba invernale! Può donarti o meno, ma una cosa è certa: quando avvolge la tua pelle, ti fa sentire forte, sicuro e completamente a tuo agio, allora è il colore che fa per te!

Ma quale sarà la nuance must have scelta della moda per questa fredda stagione alle porte? Non ci sono dubbi, per l’Autunno/Inverno 2017-18 sarà l’arancione il colore che tingerà il nostro guardaroba invernale!

Non tutti forse sapete che il colore arancione è simbolo di armonia interiore, creatività artistica e sessuale, emblema di fiducia in se stessi e negli altri. Chi lo indossa esprime gioia e affermazione, sicurezza e determinazione.

Avvolgente, fresco e carico di vitamina C. L’arancione risplende sui must have dell’inverno in tutte le sue sfumature: dal mandarino alla papaya, dalle tinte pastello alle tonalità più intense; una nuance vitaminica che darà una sferzata di energia a tailleur maschili, cappotti ladylike e abiti da gran sera.

Ecco allora che le passerelle di alta moda si colorano di arancio acceso con il completo firmato Dries Van Noten da indossare con la maglia in cachemire beige. In versione romantica invece l’abito in velluto di Blugirl, mentre Bottega Veneta punta sui contrasti e sulle sfumature per il cappotto dall’aplomb militare.

Toni chiarissimi e quasi polverosi per la tunica firmata Kenzo e per l’abito cut-out di Proenza Schouler. Impreziosito di piume ton-sur-ton l’arancione di Prada, o di una cascata di frange quello di Emilio Pucci. E infine, metropolitano da Vetements da indossare con lo slipdress rosso per un effetto Indian chic.

L’energico arancione illuminerà il vostro inverno con un’ondata tutta fashion!